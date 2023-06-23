"Вкрай незвично": на портреті 17-го століття зображено рівність двох жінок різних рас

У п'ятницю оголосили про те, що картина, яка має величезне історичне значення для вивчення Британії 17-го століття, буде збережена для Сполученого Королівства. Датована приблизно 1650 роком, полотно несе моралізаторське послання, критично ставлячись до використання косметики для маніпуляцій зі своєю природною зовнішністю.

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Примітно, що обличчя жінок прикрашені своєрідними косметичними патчами, які були модними в той період. Однак напис на картині засуджує ці пластирі як гріховний акт гордині, що перегукується з широко поширеним у 17 столітті переконанням, пише the Guardian.

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Люди, які вирішили носити такі патчі, зазвичай виготовлені з шовку або оксамиту, ризикували отримати "божественну відплату". Хоча ці латки іноді використовували для приховування недоліків або ознак хвороби, на картині білошкіра натурниця носить чорні латки різної форми, тоді як чорношкіра натурниця — білі.

Цей надзвичайний витвір мистецтва опинився перед неминучою загрозою назавжди покинути Сполучене Королівство, коли його виставили на аукціон у Шропширі у 2021 році. Щоб запобігти її вивезенню, втрутився Комітет з питань експорту творів мистецтва та предметів, що становлять культурний інтерес, і тимчасово зупинив аукціон, надавши можливість британській установі придбати її.

Діючи як незалежна установа, яку консультує Рада у справах мистецтв, цей комітет допомагає Державному секретарю з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту визначати, чи мають культурні об'єкти, призначені для експорту, національне значення відповідно до визначених критеріїв.

У своєму звіті він визнав наслідки, які можуть виникнути, якщо картина покине межі Сполученого Королівства, зазначивши, що зображення темношкірої жінки на творі мистецтва 1650-х років є надзвичайно рідкісним. Комітет наголосив, що картина запрошує до важливого дискурсу про расу та гендер у ту епоху.

Він також стверджував, що цей твір візуалізує у спосіб, який не має аналогів у жодному іншому творі мистецтва того періоду, дебати навколо моральних наслідків використання косметики, концепцій ідеальної краси та чорноти, гендерної ієрархії та жіночої активності, а також ставлення до расової та етнічної приналежності — особливо в епоху, позначену розширенням світової торгівлі та колоніальної експансії.

Невідомий власник планував вивезти картину за кордон, якщо не вдасться знайти британського покупця, і твір мистецтва залишався в небезпеці. Картина, написана олією на полотні розміром 640 х 750 мм, залишалася непоміченою науковцями, доки не з'явилася на аукціоні з маєтку лорда Кеньона, шостого з його прізвища. Початково оцінена в суму від 2 000 до 4 000 фунтів стерлінгів, картина викликала неабиякий інтерес і в підсумку була продана за вражаючу суму 220 000 фунтів стерлінгів.

Тепер галерея Комптон Верні успішно придбала цей цінний витвір мистецтва за понад 300 000 фунтів стерлінгів.

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