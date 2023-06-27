Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Пам'ятає Кортеса. Мексиканські археологи знайшли древній корабель конкістадорів

розкопки, артефакти, кераміка, човен, корабель, деревина, уламки, історія, озеро, Мексика, ацтеки, іспанці
Фото: Guillermo Hernandez Garcia | Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) зробили відкриття під час розкопок у місті Чалько де Діас Коваррубіас

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) зробили відкриття під час розкопок у місті Чалько де Діас Коваррубіас. Виявлено залишки дерев'яного корабля, якому, близько 400 років.

Related video

Місце розкопок, розташоване поблизу озера Чалько, було частиною мережі Великих озер, включаючи Тескоко, Зумпанго, Сальтокан і Ксочімілько. Ці озера мали величезне культурне значення, оскільки їх заселяли різні мезоамериканські цивілізації, такі як тольтеки і ацтеки, пише HeritageDaily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час обстеження місця дослідники виявили сім шматків деревини розміром один метр в довжину і 25 сантиметрів в ширину. Викривлення, що спостерігається на зовнішній поверхні цих колод, дозволяє припустити, що вони могли належати до судна типу бригантина.

Такі судна широко використовували іспанці-завойовники або, можливо, вони слугували для зберігання каное акалько, що використовувало корінне населення, яке проживало вздовж берегів озера.

Історичні записи розповідають про те, як іспанці після свого прибуття у 1519 році побудували флот бригантин з мілководним корпусом, щоб встановити контроль над Великими озерами. Ці кораблі зібрані з деревини та інших матеріалів із суден, які Ернан Кортес наказав знищити після прибуття до Вера-Крус у квітні того ж року.

Крім того, розкопки INAH виявили залишки поселення на глибині 2,5 метра. Це поселення мало бути розташоване на північно-східному березі озера Чалько, неподалік від руїн стародавнього міста Тлатілько Тлапакойя. Завдяки аналізу знайденої кераміки, вчені дійшли висновку, що поселення існувало в пізній посткласичний період.

Раніше Фокус писав про трагічну долю підводного човна "Тріумф". Він здійснив понад 20 таємних операцій.

А також ми розповідали про місце трагедії корабля "Блайт Стар". Вченим після пів століття пошуків вдалося знайти затонуле судно.