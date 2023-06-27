Моторошні звуки. NASA пропонує послухати, як звучать далекі галактики (відео)

Тепер на красу космосу можна не тільки подивитися, а й послухати як звучать різні об'єкти завдяки обробці даних космічних телескопів.

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Астрономи часто спостерігають за об'єктами в космосі за допомогою кількох телескопів, які проводять спостереження на різних довжинах хвиль світла. Кожен такий космічний телескоп надає свій унікальний набір даних. NASA вже кілька років займається перетворенням візуальних даних спостережень за космосом у звук. Тепер же можна почути, як звучать три відомі космічні об'єкти, за якими спостерігали телескопи Вебб, Чандра, Габбл і Спітцер. Кожен звук являє собою окремі діапазони довжин хвиль світла, пише Space.

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Пропонуємо послухати, як звучать 3 відомі космічні об'єкти, після того, як фахівці NASA перевели візуальні дані в звукові.

Квінтет Стефана

Квінтет Стефана Фото: NASA

Квінтет Стефана — це чотири галактики, які пов'язані між собою гравітацією і розташовані вони на відстані 290 млн світлових років від нас. Чому ж тоді квінтет? Річ у тім, що п'ята галактика, здається, розташована поруч з іншими, хоча насправді вона розташована набагато ближче — до неї 39 млн світлових років. Але ці галактики завжди потрапляють у кадр як єдине ціле. Для озвучування Квінтета Стефана вчені використовували дані космічних телескопів Вебб і Чандра і трохи даних телескопа Спітцер.

Кожна з п'яти галактик видає сильний свист, тоді як зірки на передньому плані гудуть м'якими тонами схожого на ксилофон інструменту, званого скляною маримбою. Також можна почути й інші звуки.

R Водолія

Подвійна зірка R Водолія. Вона розташована на відстані в 650 світлових років від нас Фото: NASA

Використовуючи дані телескопів Чандра, Габбл, Вебб і Спітцер, вчені з NASA показали, як звучить подвійна зірка R Водолія. Вона розташована на відстані в 650 світлових років від нас і складається з тьмяної зірки білого карлика і пульсуючої зірки червоного гіганта.

Тут можна почути звук вітру, який показує струмінь іонізованої речовини, що виривається з білого карлика і врізається в навколишній зоряний матеріал. Дані Габбла можна почути, як заспокійливі звуки, тоді як дані телескопа Чандра представлені як "вітряне муркотіння", кажуть учені.

Галактика М 104

Галактика М 104 розташована на відстані у 28 млн світлових років від нас Фото: NASA

Величезна галактика М 104 розташована в скупченні Діви (це скупчення галактик) на відстані 28 млн світлових років від нас. Саундтрек цієї галактики більше схожий на свист, який може бути, як пронизливим, так і м'яким залежно від яскравості джерел світла.

За словами вчених, яскравість світла керує гучністю і висотою тону, а це означає, що найяскравіші джерела мають найгучніші і найвищі частоти. Для створення озвучування галактики М 104 використовувалися дані телескопів Чандра, Габбл і Спітцер.

Як уже писав Фокус, якби інопланетні астрономи зацікавилися Чумацьким Шляхом, то вони б могли побачити, що наша галактика виділяється з-поміж інших, якщо йдеться про її склад. Згідно з новим дослідженням, Чумацький Шлях хоч і не унікальна галактика, але дуже особлива.