Посмикують руками та змінюють колір. Учені ще раз підтвердили, що восьминоги, як і люди, бачать сни

Дослідники знаходять дедалі більше підтверджень того, що сон головоногих багато в чому схожий на людський.

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Восьминоги можуть бути предметом нічних кошмарів багатьох моряків. Однак науці також відомо, що ці головоногі молюски надзвичайно розумні та розвинені, і тепер дослідники знайшли черговий доказ того, що в них є стадії сну, і одна з них дуже нагадує швидку стадію сну в людей, пише The Guardian.

Дослідники з Окінавського інституту науки й технологій (OIST) в Японії заявили, що їм не тільки вдалося знайти ще одне підтвердження того, що восьминоги сплять і бачать сни, а й докази того, що в них, схоже, також існують стадії сну. Передбачається, що головоногі проходять дві стадії сну: "спокійний сон" і "активний сон". Остання супроводжується посмикуванням частин тіла і швидкою зміною текстури та малюнка шкіри.

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Автори дослідження також зазначають, що стадія активного сну у восьминогів вельми схожа на швидкий сон у хребетних, зокрема й людей, і вважається фазою сну, пов'язаною зі сновидіннями. За словами старшого автора дослідження, професора Сема Рейтера, отримані ними результати узгоджуються, але, на жаль, не доводять теорію про те, що головоногі здатні мріяти.

Рейтер зазначає, що певні шкірні візерунки під час неспання восьминогів можна пов'язати з певними ситуаціями, наприклад:

полювання;

соціальна поведінка;

прояв загрози;

камуфляж із різними видами навколишнього середовища.

Спостереження показують, що ці візерунки знову з'являються на шкірі головоногих під час стадії активного сну. Рейтер зазначає, що якщо подивитися на сон восьминогів, він нагадуватиме їхнє повсякденне блукання в різних типах неспання. Утім, дослідники зазначають, що сонний камуфляж також може бути спричинений і іншими факторами. Наприклад, можливо, уві сні восьминоги покращують свій камуфляж.

Під час дослідження вчені вивчили 29 восьминогів нічного виду Octopus laqueus. Вони помітили, як у денний час головоногі заплющували очі та приймали позу для відпочинку, пов'язану зі сном. Приблизно щогодини у восьминогів відбувалися швидкі зміни кольору шкіри, які тривали близько хвилини, — це також супроводжувалося зміною частоти дихання, а також рухом очей і деяких частин тіла.

Під час одного з тестів учені постукали по резервуарах і виявили, що восьминоги демонстрували різні реакції залежно від того, не сплять вони чи перебувають в активній або спокійній стадії сну. Вчені також виявили, що якщо восьминогам не давали спати протягом двох днів, вони згодом демонстрували підвищений рівень активного сну та раніше вступали в цю стадію.

Автори дослідження вважають, що це стало ще одним доказом того, що восьминоги насправді сплять і в них існують різні стадії сну. Під час дослідження вчені також використали зонди, щоб записати нейронну активність восьминогів. Результати показали сильну кореляцію між активністю мозку в періоди неспання та під час активного сну.

Наприклад, під час фази активного сну в головоногих спостерігалися швидкі переходи через шкірні візерунки, які відповідали тим, що з'являлися в них під час неспання. Зазначимо, що ці дані підтверджують попередні припущення, що активний сон у восьминогів схожий на швидку фазу сну в хребетних.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що восьминогам теж сняться моторошні кошмари.