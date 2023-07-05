Подорож до Царства Мертвих через "фальшиві" двері. Знайдено усипальницю Стародавнього царства

Дуат, давньоєгипетський термін, що означав "підземний світ", був сферою за межами матеріального світу, куди люди переходили після смерті. Ця концепція мала важливе значення в житті давніх єгиптян, впливаючи на їхній спосіб існування.

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Згідно з єгипетськими віруваннями, після смерті дух людини подорожував через Дуат, щоб потрапити до Осіріса, померлого царя підземного світу. Досягнення належної поховальної гробниці та муміфікація були вирішальними зусиллями для людей, які хотіли досягти цього священного місця, пише Express.co.uk.

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Ці місця поховання, разом з їхніми складними процесами, не лише захищали душу, але й зберігали важливі артефакти та предмети, які часто ховали разом з померлими в гробницях. Гробниця Тутанхамона є чудовим прикладом, в ній міститься понад 5 000 предметів, зокрема муміфіковані останки його передчасно померлих дочок.

Кожна реліквія і предмет мали певне призначення і значення в подорожі до Дуату. Стародавні єгиптяни вірили, що присутність померлих дочок Тутанхамона допоможе йому захиститися від злих духів і демонів.

Нещодавно команда єгиптологів на чолі з Ахмедом Зікрі зробила гостроцікаве відкриття — надзвичайно рідкісну гробницю періоду Стародавнього царства, датовану приблизно 2649-2130 роками до нашої ери. Ця знахідка пролила світло на відносно недосліджену епоху єгипетської історії.

Увійшовши до гробниці, команда натрапила на добре збережені написи, що прикрашали одну зі стін. Дослідники були вражені, напис був напрочуд гарний і свіжий, наче його зробили в той же день — свідчення того, що гробниця не втратила своєї привабливості.

Увійшовши до гробниці, команда натрапила на добре збережені написи, що прикрашали одну зі стін Фото: Youtube/Smithsonian Channel

Розташовані в самому центрі гробниці, ці написи мали велике значення, прикрашаючи панель, відому як "фальшиві двері". Вони символізували магічні ворота до потойбічного світу.

Стародавні єгиптяни вірили, що для того, щоб душа, відома як Ба, могла мандрувати потойбічним світом і врешті-решт повернутися, необхідний портал. Цей портал полегшував перехід між світами.

Вишукані прикраси, що обрамляли двері, передавали статус і сутність власника гробниці. Єгиптологиня Аліа Ісмаїл пояснила, що ці складні конструкції включали титули, ім'я та зображення людини, вписуючи кожну можливу деталь в обмеженому просторі.

Після ретельного дослідження вдалося ідентифікувати власника гробниці. Зображення на дверях розкрили ім'я Пінімос.

Один із титулів, згаданих на дверях, вказує на поважне становище Пінімоса за часів Старого Царства, позначаючи його як королівського знайомого. Ісмаїл пояснила, що цей титул стосувався осіб, які мали близькі стосунки з царем, як правило, належали до його найближчого оточення — радників, міністрів і високопоставлених урядовців.

За часів Стародавнього царства фараони володіли абсолютною владою і величезними багатствами, що робило їх дуже затребуваними партнерами у потойбічному світі. Пан Зікрі підкреслив прагнення людей тієї епохи встановити близькість до царя, наголосивши, що для Пінімоса вписати своє ім'я в гробницю як особи, відомої цареві, було схоже на володіння перепусткою до другої фази потойбічного життя.

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