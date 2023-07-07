Життя на Венері все-таки може бути: глибоко в атмосфері планети виявлено особливу речовину

Учені виявили ще більше фосфіну в хмарах Венери. Цю речовину вважають біосигнатурою, тобто свідченням існування життя.

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Згідно з новим дослідженням, у найнижчих шарах атмосфери Венери було виявлено ще більше фосфіну, ніж раніше. Цей особливий газ прийнято вважати ознакою існування біологічного життя, хоча фосфін може з'явитися і без нього, пише IFLScience.

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Ще три роки тому вчені оголосили про те, що вони виявили молекули фосфіну у верхніх шарах атмосфери Венери. На нашій планеті цей газ з'являється у зв'язку з життєдіяльністю живих організмів. Це було несподіване відкриття і вчені так і не змогли з'ясувати причини його появи. Трохи пізніше в науковому співтоваристві розгорілася суперечка про те, чи справді на Венері було виявлено фосфін, і ці дискусії тривають досі.

Але тепер група вчених з Кардіффського університету, Велика Британія, заявили про те, що у них з'явилися додаткові докази того, що фосфін не просто є на Венері. Вчені заявили про те, що цей особливий газ міститься не тільки у верхніх шарах атмосфери планети, а й у найнижчих її шарах, на рівні хмар.

Вчені заявили про те, що їхні докази мають надійну основу, оскільки були отримані завдяки іншим наземним телескопам, а також дослідники змогли побачити, як фосфін змінюється з плином часу. За словами Джейн Грівз з Кардіффського університету, важливість їхнього відкриття полягає не тільки в тому, що фосфін на Венері все ж є, а в тому, як він змінюється і що це може означати.

Початкові спостереження показували, що фосфін може бути присутнім не тільки у верхніх солях атмосфери Венери, а й у нижніх, і тепер вчені вказують на те, що це дійсно так. Тобто молекули фосфіну існують у різних частинах щільної отруйної атмосфери планети.

Учені виявили ще більше фосфіну в хмарах Венери. Ця молекула вважається біосигнатурою, тобто свідченням існування життя Фото: NASA/JPL-Caltech

За словами Грівз, фосфін може з'являтися десь у самих хмарах над поверхнею Венери або ж його джерело розташоване нижче цих хмар. Це вказує на те, що на Венері дійсно можуть існувати якісь живі організми.

Хоча наявність фосфіну не є прямим доказом існування життя на Венері, автори нового дослідження вважають, що деякі дані підтверджують такий варіант. Учені з'ясували, що кількість фосфіну не сильно змінюється залежно від різних спостережень. Для порівняння, кількість оксиду сірки, який, як вважається, пов'язаний з виверженнями вулканів на Венері, змінюється більш ніж у 10 разів з року в рік, а іноді навіть більше за коротші терміни.

За словами Грівз, кількість фосфіну змінюється в бік збільшення або зменшення приблизно у 2 рази, а це не можна назвати сильною зміною.

Вчені заявили про те, що продовжуватимуть свої спостереження, щоб зібрати ще більше даних про це з'єднання на Венері в надії знайти ознаки існування тут життя. Хоча точніші відповіді зможуть надати майбутні місії на цю планету від NASA та Європейського космічного агентства.

Фокус уже писав про результати спільного дослідження британських та американських учених, які показують, що в нижніх шарах атмосфери Венери справді може з'явитися й еволюціонувати життя. Хоча ці життєві форми можуть суттєво відрізнятися від земних живих організмів.

Також Фокус писав про те, що на 2025 рік запланована перша в історії приватна дослідницька місія на Венеру. Однією з цілей цієї місії є пошук ознак життя на планеті.