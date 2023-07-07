Виграти в життя. Настільні ігри з раннього віку розвивають математичні здібності

Виявляється, "Монополія" не тільки розпалює сімейне суперництво — вона може сприяти розвитку математичних здібностей вашої дитини.

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Навіть крім сміху і веселощів за столом, настільні ігри пропонують ще одну перевагу, особливо для дітей. Вони можуть стати ключем до розвитку математичних навичок вашої дитини. Згідно з дослідженням, проведеним співробітниками Папського католицького університету в Чилі, ігри з цифрами і підрахунками, такі як "Монополія", можуть значно підвищити математичні здібності дитини, пише Daily Mail.

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Це дослідження, під час якого було вивчено 19 різних інших досліджень, засвідчило, що настільні ігри можуть допомогти дітям у віці від трьох до дев'яти років поліпшити розуміння цифр, лічбу, додавання та здатність визначати, більше чи менше одне число порівняно з іншим.

Діти в цих дослідженнях брали участь у спеціальних заняттях з настільних ігор, які проводилися двічі на тиждень, кожне з яких тривало близько 20 хвилин протягом півтора місяця. Їхні математичні здібності оцінювали до і після занять.

Результати показали значне поліпшення математичних навичок дітей після участі в цих заняттях. Фактично, майже третина дітей, які грали в ці ігри, впоралися з математичними завданнями краще, ніж ті, хто не брав участі в цих спеціальних ігрових заняттях.

Але це не означає, що кожна дитина має кинути всі справи і постійно грати в настільні ігри. Це просто цікавий висновок про те, що такі ігри можуть позитивно впливати на базові математичні навички дитини. За словами доктора Хайме Балладареса, провідного автора дослідження, необхідно провести подальші дослідження, щоб вивчити вплив цих ігор на інші когнітивні навички та навички розвитку.

Цікаво, що окреме дослідження, опубліковане минулого тижня, також показало, що інтеграція музики та математики в процесі навчання може призвести до підвищення результатів, особливо для молодших школярів, які вивчають арифметику. Проаналізувавши майже 50-річні дослідження, автори виявили, що діти краще досягають успіху з математики, коли в їхні уроки включено музику. За припущенням дослідників, це може бути пов'язано з отриманням задоволення, підвищенням залученості учнів і потенційним зниженням страху або тривоги, пов'язаних із вивченням математики.

Це дослідження змушує по-іншому поглянути на звичні та веселі сімейні забави і припускає, що за ігровим столом може відбуватися більше навчання, ніж ми думаємо. Йдеться не тільки про веселе проведення часу — ваша дитина може одночасно розвивати свої математичні навички та інші когнітивні здібності.

Раніше Фокус писав про терапевтичний ефект настільних ігор. Терапевти звертаються до рольових ігор, таких як "Підземелля і дракони", щоб допомогти своїм пацієнтам поліпшити самооцінку, соціалізацію і загальний стан психічного здоров'я.

Також Фокус писав про приховану історію "Монополії". У цій статті розказано, що насправді ховається за грою з суперечливими поворотами і соціалістичними принципами.