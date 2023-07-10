Неймовірна капсула часу: археологи зробили відкриття на руїнах Варшавського гетто

У перегонах із часом розкопки в самому серці Варшави виявляють приголомшливу археологічну знахідку — майстерню, що застигла на роки і є свідченням винахідливості та рішучості, до яких вдавалися серед жахіть нацистської окупації.

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Поблизу колишнього Варшавського гетто у Польщі археологічні розкопки принесли дивовижну знахідку — майстерню, яка напрочуд добре збереглася. Варшавське гетто, створене в листопаді 1940 року німецькою владою, слугувало найбільшим нацистським гетто під час Другої світової війни, утримуючи до 460 000 єврейських в'язнів на території площею 3,4 квадратних кілометри, пише HeritageDaily.

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Влітку 1942 року нацисти здійснили масштабну операцію, відому під назвою "Велика війна", яка передбачала перевезення євреїв із Варшавського гетто до концентраційних таборів і центрів знищення. У відповідь на повстання у Варшавському гетто, найважливіше єврейське повстання під час Другої світової війни, німці зрівняли гетто із землею у травні 1943 року.

Нещодавні розкопки в районі сучасної вулиці Анелевича, зокрема, на місці колишньої вулиці Ґенся, 33, виявили надзвичайно добре збережену майстерню. Вона спеціалізувалася на виготовленні столових приборів, декоративних виробів та емблем, задовольняючи потреби мешканців до війни і продовжуючи свою діяльність навіть під час неї.

Зокрема, серед знахідок — столове приладдя із зображенням німецького орла, що свідчить про діяльність майстерні у воєнний час.

Зокрема, серед знахідок — столове приладдя із зображенням німецького орла, що свідчить про діяльність майстерні у воєнний час Фото: PAP

Один з археологів, який брав участь у розкопках, Міхал Грабовський, відзначив унікальність цієї знахідки, наголосивши на майже повній збереженості майстерні. Він зазначив, що дерев'яна підлога та основи верстатів витримали випробування часом, слугуючи матеріальними залишками минулого.

Подальші дослідження під дерев'яною підлогою принесли додаткові цікаві артефакти. Серед них — пакувальні матеріали від довоєнних цукерок "Маковки" (Makówki), фрагмент книги та частина значка, який носили працівники заводу "Фіат", що вперше відчинив свої двері у 1935 році.

Примітно, що дослідники також відкопали значки, пов'язані з організацією Дрор, єврейською групою, яка допомагала готувати молодих людей до виїзду в Палестину. Пізніше її члени приєдналися до руху опору і брали активну участь у повстанні у Варшавському гетто

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