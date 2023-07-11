Через спеку в Європі минулого літа загинуло 60 тис. осіб: цього року може бути ще більше

Дослідники підрахували, скільки додаткових смертей провокує щороку хвилі літньої спеки.

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У Європі минулого літа через спеку загинуло понад 60 тис. людей. Автори нового дослідження закликають звернути більшу увагу на захист від хвиль рекордної спеки, що очікуються найближчими роками, пише ScienceAlert.

Згідно зі звітом, 2022 року континент, який найшвидше нагрівається, пережив найспекотніше літо на планеті. Європейські країни потерпали від сильної посухи, що знищувала врожай, а також лісових пожеж.

За даними Євростату за те літо було зафіксовано незвична велика кількість надлишкових смертей. Вчені вирішили з'ясувати, яка саме кількість цих смертей була пов'язана з високою температурою. Група дослідників проаналізувала дані про температуру і смертність, зібрані з 2015 по 2022 роки для 823 регіонів у 35 європейських країнах, що охопило загалом 543 млн осіб.

У дослідженні взяли участь учені з Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я та Французького науково-дослідного інституту охорони здоров'я INSERM. Експерти використовували моделі для прогнозування смертності через спеку для кожного регіону на кожен тиждень літа 2022 року.

Згідно з результатами проведеного дослідження, зі спекою було пов'язано 61 672 смерті, які сталися в період з 30 травня по 4 вересня. Особливо сильна хвиля тепла припала на тиждень з 18 по 24 липня, коли від спеки померли 11 600 осіб.

"Це вкрай велика кількість смертей. Ще з 2003 року ми знали, що спека впливає на смертність, але завдяки проведеному аналізу ми побачили масштаби, а також майбутній обсяг роботи із захисту населення", — каже співробітник INSERM і співавтор дослідження Хічам Ачебак.

Минулого літа найбільший стрибок температури було зареєстровано у Франції, там вона підскочила на 2,43 градуса за Цельсієм, порівняно з попередніми роками.

У Швейцарії стрибок було зафіксовано на рівні 2,30 градусів за Цельсієм, далі пішла Італія з 2,28 градусів за Цельсієм, а після Угорщина — 2,13 градусів за Цельсієм.

Але найбільше число жертв від торішньої спеки було в Італії — 18 010 осіб, в Іспанії — 11 324 особи та Німеччині — 8 173 особи.

Також дослідження показало, що більшість смертей від високої температури повітря припадає на людей віком 80 років і старше. Близько 63% померлих від спеки були жінками. Ця різниця стає ще більш вираженою у віці 80 років, коли рівень смертності серед жінок був на 27% вищим, ніж у чоловіків.

Крім цього, попередні дослідження засвідчили, що саме Європа нагрівається вдвічі швидше, ніж у середньому решта світу. Так, температура у світі в середньому підвищилася на 1,2 градуса за Цельсієм із середини 1800-х років, а в Європі торік було на 2,3 градуса спекотніше, ніж у доіндустріальний період.

До 2030 року в Європі щоліта від спеки помиратимуть у середньому понад 68 тис. осіб, якщо не вживатимуть жодних заходів щодо захисту населення. До 2040 року від літньої спеки помиратимуть понад 94 тис. осіб, а до 2050 року їхня кількість зросте до 120 тис. осіб.

Нагадаємо, вчені підтвердили, що на планеті очікуються рекордні хвилі спеки. Експерти розповіли, як захистити міста від рекордно високих температур.