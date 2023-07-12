У Швеції захована ціла Сонячна система: як це може бути (фото)

На території Стокгольма розташований центр шведської Сонячної системи, інші об'єкти розкидані по території країни.

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Сонячна система Швеції наразі складається з більш ніж 60 об'єктів, розташованих у 26 місцях країни. "Авічі-Арена" — це більше, ніж просто найбільша сферична будівля у світі. Це також центр найбільшої у світі масштабної моделі нашої Сонячної системи. Вона простягається на північ за Полярне коло, аж до Кіруни, найпівнічнішого міста Швеції, пише Big Think.

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Під час прогулянки Стокгольмом, столицею Швеції, важко не помітити гігантську білу кулю, офіційно відому як "Авічі-Арена". Це спортивний і концертний майданчик, побудований 1989 року, і спочатку він називався Globen ("Глобус"). Два роки тому його перейменували на честь відомого шведського ді-джея Авічі. Діаметр "Авічі-Арени" — 110 метрів, а висота — 86 метрів і це найбільша сферична будівля у світі.

"Авічі-Арена" Фото: Wikipedia

Але ця куля також є центром найбільшої у світі масштабної моделі нашої Сонячної системи. Тобто ця куля символізує собою Сонце, а по всьому Стокгольму, його передмістях і далеких частинах Швеції розкидані моделі планет, комет та інших небесних тіл, які є нашими найближчими сусідами. Усе це створено в масштабі 1:20 млн.

Карта шведської Сонячної системи Фото: Никола Тесла

Край цієї Сонячної системи знаходиться в найпівнічнішому місті Швеції під назвою Кіруна і він представлений у вигляді таблички, яка символізує собою головну ударну хвилю. Це межа геліосфери, де сонячний вітер зустрічається з міжзоряними частинками. Тобто це межа всієї справжньої Сонячної системи. Табличка розташована на відстані в 950 км від моделі Землі, що показує, наскільки великий наш регіон космосу.

Карта шведської Сонячної системи Фото: Никола Тесла

Планета Меркурій розташована за 2,9 км від моделі Землі, недалеко від Стокгольмського міського музею, і має діаметр не більше 25 см. Венера розташована поруч із Королівським технологічним інститутом, і ця сфера має діаметр 62 см і розташована вона за 5,5 км від земної кулі.

Моделі Меркурія, Венери та Марса у Швеції Фото: Никола Тесла

Сама ж Земля розташована у Шведському музеї природничої історії, за 7,6 км від "Авічі-Арени". Це сфера діаметром 65 см. У музеї також знаходиться модель Місяця, діаметром 18 см. Модель Марса діаметром 35 см розташована на відстані 11,6 км від "Сонця" в передмісті Стокгольма Дандерюд.

Модель Землі у Швеції Фото: Никола Тесла

Щоб показати, наскільки далеко планети земної групи перебувають від газових і крижаних гігантів у справжній Сонячній системі, модель Юпітера розташована в аеропорту Стокгольм-Арланда за 40 км від "Землі".

Єдиною планетою, яка не має моделі у Швеції є Сатурн. Ця планета представлена у вигляді квіткової клумби діаметром у 6 метрів, де збиралися простягнути купол, що зображає Сатурн, але грошей не вистачило. Символ Сатурна розташований у місті Уппсала за 73 км від символу Сонця.

Модель, що символізує Уран, діаметром у 2,6 метра, розташована в місті Левстабрук за 124 км від моделі Землі. А модель Нептуна діаметром 2,5 м розташована в прибережному місті Седерхамн за 229 км від земної кулі.

Модель планети Уран у Швеції Фото: Никола Тесла

Хоча Плутон офіційно не є планетою, все ж він включений до моделі Сонячної системи у Швеції. Модель цієї карликової планети (діаметр лише 12 см) разом із найбільшим супутником Плутона Хароном розташована за 300 км від "Сонця". А такий відомий транснептуновий об'єкт, як Седна (діаметр 10 см), розташований на відстані в 912 км від "Землі".

Концепція Сонячної системи Швеції народилася наприкінці 1990-х років. Спочатку задумана як Стокгольмська Сонячна система з планетами не далі Юпітера, ця ідея незабаром була підхоплена школами, науковими установами та іншими організаціями з інших регіонів. Сонячна система Швеції нині складається з більш ніж 60 об'єктів, розташованих у 26 місцях Швеції.

Нагадуємо, що Меркурій розташований найближче до Сонця, але при цьому статус найспекотнішої планети Сонячної системи має Венера. Чому так вийшло і в чому особливість Меркурія, Фокус уже писав.