Діагностичний льодяник. Нова цукерка здатна збирати й надійно зберігати слину для аналізу

Учені перетворили те, що раніше було рутинною та неприємною роботою, на задоволення, поліпшивши водночас термін зберігання зразків.

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Учені Вашингтонського університету розробили новий метод збору зразка слини на аналіз, який простий, мов льодяник. І порівняння тут анітрохи не прикрашене, адже новий метод збору і є льодяником. Він називається CandyCollect і покликаний спростити процес взяття проб, усунувши деякі неприємні моменти, традиційно пов'язані з ним, пише New Atlas.

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Під час звичайного тестування на інфекції, такі як фарингіт або навіть Covid-19, необхідно багаторазово сплюнути в пробірку. Це може бути досить неприємним, негігієнічним заняттям, що займає до п'яти хвилин. Зокрема під час цього потрібне виділення 2-3 мілілітрів слини, що часом не дуже просто.

Ось тут і приходить на допомогу CandyCollect. Дослідники створили цей інноваційний пристрій, який за всіма параметрами працює аналогічно до льодяника. Але замість того, щоб бути частуванням для ласунів, він призначений для зручнішого й ефективнішого збору зразків слини.

CandyCollect має ложкоподібний кінець зі спеціальним спіралеподібним жолобком, який потім покривається солодкою цукерковою оболонкою. Але це не просто цукерка. Вона підсолоджена ізомальтом — замінником цукру, який отримують із буряка.

Концепт тест-льодяника, представлений ученими Фото: Analytical Chemistry

Чари полягають у хімічно обробленій поверхні пластикової канавки. Вона збирає та зв'язує бактерії зі слини, що дає змогу згодом проаналізувати їх у лабораторії. Під час смоктання CandyCollect слина потрапляє в жолобок і з часом накопичує бактерії.

Група дослідників випробувала CandyCollect, відправивши його та два інші традиційні набори для збору слини 28 добровольцям. Добровольці використовували набори в домашніх умовах, а потім відправили їх на лабораторний аналіз. Результати дослідження виявилися вельми перспективними: щоразу, коли традиційні набори виявляли стрептокок або інші бактерії, CandyCollect також виявляв їх.

Ба більше, люди, які використовували CandyCollect, високо оцінили його як найприємніший метод забору слини. І, що особливо вражає, CandyCollect показав точні результати навіть після того, як він пролежав за кімнатної температури протягом року.

Наслідки цього дослідження досить значні. Воно не тільки здатне зробити тестування привабливішим для багатьох людей і тим самим підвищити ймовірність його проходження, а й пропонує перспективне рішення для тривалого зберігання таких зразків. У майбутньому цей пристрій, схожий на льодяник, може змінити спосіб збору зразків на різні інфекції, зробивши цей процес простішим, зручнішим і менш клопітким.

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