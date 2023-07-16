Загадкова глибина: чому глибоководні риби мають вигляд інопланетних істот (фото)

За час еволюції глибоководні риби набули унікальних рис, для того, щоб вижити в не дуже придатному для життя середовищі.

Related video

Багато риб, яких виявили на дуже великих глибинах в океанах планети, нагадують за своїм зовнішнім виглядом якихось інопланетних істот, які описують у книжках або показують у фільмах. Часто вони мають величезні зуби, вирячені очі та їхні тіла можуть світитися в темряві. Учені розповіли, чому глибоководні риби виглядають саме так, а не інакше, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами біолога Мері Маккарті з Океанаріуму затоки Монтерей, штату Каліфорнія, США, найглибші місця на Землі — це не найкраще місце для існування живих істот. Тут дуже складно вижити, а тому мешканці океанічних глибин за час довгої еволюції набули необхідних для виживання рис.

В океанах на великих глибинах практично немає світла, тут дуже високий тиск, а ще тут холодно, адже середня температура становить лише 4 градуси Цельсія. У глибоководних риб не так багато можливостей для виявлення здобичі в цих частинах океанів, тому еволюція нагородила багатьох з них величезними сильними щелепами. З їхньою допомогою можна легко зловити свою жертву.

За словами Маккарті, найяскравішим прикладом такої риси може бути риба-єхидна (Chauliodus sloani), яка має настільки величезні зуби, що вона не може закрити рот, не проткнувши собі мозок. У цих риб, які можуть жити на глибині до 5 км, прозорі, але дуже гострі зуби. Це означає, що їхня здобич не одразу помітить ці зуби, а побачить лише їх лише тоді, коли стане вже надто пізно.

Риба-єхидна Фото: Live Science

А в іншої глибоководної риби під назвою пеліканоподібний великорот (Eurypharynx pelecanoides), рот під час відкриття займає більшу частину її тіла. Таким чином риба може ловити і проковтувати дуже велику рибу.

Також деякі глибоководні риби мають здатність створювати своє власне світло, тобто їхні тіла світяться в темряві. Це явище називається біолюмінесценція і в такий спосіб хижаки приваблюють до себе своїх жертв.

"Наприклад, самка морського чорта заманює здобич, за допомогою світла, яке створюється на кінці стрижня, прикріпленого до їхньої голови. Це схоже на наживку на гачку вудки, тому цих риб ще називають вудильниками. Інші риби пливуть на це світло, бо думають, що це маленька морська істота, яка світиться в темряві. Але в підсумку ці риби самі стають здобиччю морського чорта", — каже Маккарті.

Морський чорт Фото: Live Science

Вчені вважають, що світиться в темряві можуть приблизно 75% глибоководних риб, але не всі вони використовують світло для полювання. Наприклад, гігантська риба-топорик (Argyropelecus gigas), здатна тьмяніти та ставати яскравішою, залежно від рівня освітленості довкілля, щоб у такий спосіб маскуватися та самій не стати чиєюсь здобиччю.

Білорилий психролют має желеподібне тіло, щоб вижити на глибині в 1500 метрів Фото: Live Science

Також за словами вчених, деякі риби, що мешкають на великих глибинах, мають дуже м'яке тіло. То в них немає міцного скелета і це необхідно для того, щоб вижити в умовах дуже високого тиску.

Риба-крапля Фото: Live Science

Наприклад, риба-крапля (Psychrolutes marcidus) живе на глибині від 600 до 1200 метрів, де тиск може бути більш ніж у 100 разів вищим, ніж на поверхні. Тому, коли цю рибу витягують на поверхню, то вона здувається і перетворюється на моторошну істоту.

Фокус уже писав про те, що розтин величезного мертвого кита зупинили через можливий вибух трупа.