Землі загрожував великий астероїд: його виявили вже після того, як він міг упасти на планету

Учені дізналися про існування великого астероїда тільки через два дні після того, як він дуже близько пролетів повз нашу планету.

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Жителям Землі дуже пощастило, що астроїд завширшки 60 метрів пролетів повз планету, а не врізався в неї. Річ у тім, що він перебував на дуже близькій відстані від нас, але про його існування дізналися всього за 2 дні після того, як астероїд уже здійснив своє критичне зближення, пише Forbes.

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Астероїд, який дістав назву 2023 NT1, учені вперше помітили тільки в суботу, 15 липня. Але виявилося, що ще в четвер, 13 липня, цей космічний камінь завширшки 60 метрів перебував від Землі на відстані 96 тисяч км. Це дуже близько за космічними мірками, адже це приблизно в 4 рази ближче, ніж розташований Місяць.

Раніше цей астероїд було важко побачити, бо він наближався до Землі з боку Сонця, як і відомий Челябінський метеорит, який 10 років тому вибухнув над російським містом і його також попередньо не побачили до входження в атмосферу планети.

Жителям Землі дуже пощастило, що астроїд завширшки 60 метрів пролетів повз планету, а не врізався в неї Фото: Live Science

Якщо Челябінський метеорит був завширшки 20 метрів і все ж таки призвів до того, що після вибуху постраждало багато будівель і було поранено людей, то якби вибухнув десь астероїд 2023 NT1, то руйнування були б набагато більшими.

Це говорить про те, що планетарний захист Землі зовсім не досконалий і потрібні додаткові методи захисту або хоча б нові методи спостереження за навколоземними астероїдами, які весь час літають в околицях Землі.

Наразі відомо про те, що NASA планує відправити в космос апарат NEO Surveyor, а Європейське космічне агентство апарат NEOMIR, які допоможуть краще виявити потенційно небезпечні для нашої планети астероїди. Але ці апарати буде запущено в космос до кінця цього десятиліття — на початку наступного.

Щоб зрозуміти, до чого може призвести пряме потрапляння об'єкта такого розміру, як 2023 NT1, потрібно повернутися на 50 тисяч років назад у минуле, коли дещо менший астероїд упав на планету і сформував знаменитий метеоритний кратер у штаті Аризона, США.

Неможливо дізнатися, якої шкоди завдав удар астероїда тоді, але вважається, що сам астероїд миттєво випарувався, залишивши після себе деякі рідкісні мінерали, які можуть бути створені тільки ударами з екстремальним тиском, такими як блискавка або ядерний вибух.

Науковці вважають, що поруч із Землею літає приблизно 1 млн астероїдів завширшки від 30 до 100 метрів і 98,9% з них ще не виявлені. Переважна більшість цих астероїдів, більшу частину часу перебувають далеко від Землі, але іноді всі наближаються до неї. І іноді дуже близько, як це було у випадку з 2023 NT1. Вчені відкривають нові навколоземні астероїди практично щотижня, але 2023 NT1 є одним з найбільших цього року.

Фокус уже писав про те, що NASA скасувало місію з вивчення астероїдів, яка коштувала 50 млн доларів.