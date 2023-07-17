Прихована загроза. Учені вважають, що дещо робить отруйних змій агресивнішими — шанси на укус зростають

Результати дослідження свідчать про те, що шанси людини бути укушеною отруйною змією значно зросли.

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Здавалося б, глобальне потепління та різкі зміни клімату й так звалили на планету безліч різних напастей, зокрема посуху, повені та хвилі неймовірної спеки. Однак це ще не все, і тепер у списку загроз і небезпек, спричинених змінами клімату, додалося ще одне: тепліша погода підвищує ймовірність укусів отруйних змій, пише Science Alert.

Дослідження провели вчені зі штату Джорджія в США, де мешкають 17 видів отруйних змій, проте лише 7 із них становлять небезпеку для людини. Результати дослідження свідчать про те, що підвищення температури на кожен градус за Цельсієм призводить у середньому до збільшення кількості укусів змій на 6%.

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Ученим уже відомо, що змії реагують на сезонні зміни погоди, наприклад, узимку вони впадають у "сплячку" (брумацію), тож цілком імовірно, що за вищих температур вони будуть активнішими. Дослідники й раніше виявляли цей зв'язок, проте ніколи не заглиблювалися у вивчення його причин.

За словами співавтора дослідження, вченого-еколога з Університету Еморі в Джорджії Ноя Сковроніка, сьогодні дослідникам украй мало відомо про те, як погода впливає на взаємодію людини та змії. Частково це також пов'язано з тим, що безліч укусів змій відбуваються в тих місцях, де немає надійних даних про причини захворюваності й смертності. Проте нове дослідження трохи проливає світло на цю проблему.

Під час дослідження вчені вивчили майже 4 000 відвідувань лікарень, пов'язаних із укусами отруйних змій, у період із 2014 по 2020 роки. Далі ці госпіталізації були пов'язані з погодою, яка була того дня, включно з такими деталями, як температура повітря та наявність опадів.

Результати дослідження свідчать про те, що найбільша кількість укусів змій насправді припадає на літо, проте саме навесні спостерігався найвищий зв'язок між температурою повітря та кількістю укусів змій. Тепер дослідники вважають, що вищі температури насправді можуть робити змій більш млявими й агресивними.

Випадки укусів змій були зареєстровані в штаті Джорджія Фото: GeoHealth

Зазначимо, що це дослідження не намагалося передбачити, як подальші теплові хвилі відіб'ються на ризику укусу змії, проте розширення міських районів уже робить імовірниішм те, що шляхи отруйних змій і людей перетинатимуться дедалі частіше.

Статистика Всесвітньої організації (ВООЗ) свідчить про те, що щороку змії кусають понад 5 мільйонів людей, водночас близько 138 000 людей помирають від цих укусів. Науковці зазначають, що отрута змії здатна спричинити численні проблеми зі здоров'ям, зокрема призвести до ампутації, інших незворотних порушень або навіть смерті.

За словами герпетологині з Університету Еморі Лоуренс Вілсон, основним способом зниження негативних зустрічей людей зі зміями є освіта. Необхідно, щоб люди знали, яким місцям проживання надають перевагу змії, щоб надалі могли їх уникати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що гримучі змії насправді милі та люблять обійматися.