Кидає виклик нинішнім знанням. Астрономи виявили незвичайний процес на зірках Чумацького Шляху

Як показало дослідження, деякі зірки мають несподівано сильне магнітне поле. Це змінює наявні моделі зоряної еволюції.

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Американські вчені зробили нове важливе відкриття, яке стосується найпоширенішого типу зірок у нашій галактиці. Виявляється, що ці зірки, біля яких часто знаходять планети, мають несподівано сильне поверхневе магнітне поле. Таким чином рівень їхнього випромінювання зростає, що може зашкодити довколишнім планетам, а отже це може вплинути на те, чи може бути життя на цих планетах, пише Phys.

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Поверхневий магнетизм у таких зірок, як Сонце, пов'язаний з обертанням зірки. Сильні магнітні поля можна спостерігати всередині таких ділянок на Сонці, як сонячні плями. Саме в них відбуваються спалахи і виверження плазми, які впливають на космічну погоду. Наприклад, такі події викликають появу геомагнітних бур на Землі. До речі, як уже писав Фокус, уже зараз варто очікувати на появу геомагнітної бурі, спричиненої подвійним дуже швидким і потужним потоком плазми із Сонця.

Багато моделей припускають, що зірки, які менші за розміром і масою, а також холодніші, ніж Сонце, мають слабке поверхневе магнітне поле. А отже, рівень їхньої активності низький і це дає можливість припустити, що на планетах, які обертаються навколо таких зірок, може існувати життя.

Але вчені, які опублікували нове дослідження в журналі The Astrophysical Journal Letters, вважають, що їм вдалося виявити новий процес усередині зірок, коли поверхня і ядро зірки починають обертатися з однаковою швидкістю, а потім вона змінюється. Це призводить до посилення поверхневих магнітних полів на більш холодних, ніж Сонце зірках, а отже їхній рівень випромінювання може бути набагато сильнішим. А це зі свого боку впливає на те, чи може на прилеглих планетах існувати життя.

Поверхневий магнетизм у таких зірок, як Сонце, пов'язаний з обертанням зірки. Сильні магнітні поля можна спостерігати всередині таких ділянок на Сонці, як сонячні плями Фото: NASA

Вчені вивчили 136 зірок у нашій галактиці, які належать до найпоширенішого типу зірок у Чумацькому Шляху, і дійшли висновку, що внутрішні процеси в них відрізняються від процесів, що відбуваються всередині таких зірок, як Сонце. Згідно з новим дослідженням, те, що вдалося виявити сильніші магнітні поля у цих зірок, ніж показують моделі зоряної еволюції, кидає виклик сучасним уявленням про неї.

Вчені припускають, що за внутрішніми процесами в цих зірках може стояти якась зовсім інша фізика, і найімовірніше виявлені сильні магнітні поля можуть мати зовсім інше походження, ніж вони мають на Сонці.

Вчені вважають, що викликане таким сильним магнітним полем випромінювання буде постійно бити по навколишніх планетах і цей ефект у деяких зірок може тривати мільярди років. А значить потенційно населені планети, які можна тут виявити, не зможуть підтримувати життя.

За словами вчених, нове відкриття не означає, що навколо таких зірок не може існувати населених планет, просто вони, найімовірніше, не схильні до негативного впливу зірки.

Якщо ж говорити про планети Сонячної системи, то Фокус уже писав про те, що насправді найближчою до Землі планетою є не та, яку вважають багато людей.