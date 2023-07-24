Лохина для Гуллівера. Вчені розробляють новий сорт ягід — кожна в 3 рази більша за звичайну

Дослідники обіцяють, що ці суперягоди перевершать звичні не тільки в розмірі, а й у соковитості, хрускоті та ароматі.

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Світ змінюється і вчені дедалі частіше працюють над створенням філе м'яса чи риби в лабораторії, а також раз у раз намагаються адаптувати різні сільськогосподарські культури до змін клімату, з якими стикається наша планета. Цього разу вчені зосередилися на створенні гігантської лохини, ягоди якої втричі перевищуватимуть розмір звичайних, пише Daily Mail.

Крім того, вчені вважають, що новий вид лохини можна буде вирощувати у Шотландії, хоча місцевий клімат не надто підходить для вирощування цих ягід. Під час дослідження вчені схрещують чотири десятки сортів лохини, намагаючись знайти ідеальну ягоду, яку можна буде легко виростити в шотландському кліматі та яка не поступатиметься іншим сортам у розмірі та смаку.

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Автори дослідження зазначають, що їхній новий вид вирізнятиметься вельми великими ягодами, які більші за виноградину або невелику полуницю — передбачається, що ягоди цього нового сорту втричі перевищуватимуть стандартний розмір лохини. Крім того, вчені зазначають, що нові ягоди будуть ще більш хрусткими, соковитими й ароматними.

Усе почалося з того, що дослідниця і селекціонерка лохини в американському рецензованому науковому журналі JHI, докторка Сюзан Маккаллум помітила, що вирощена у Північній Америці лохина поступається у врожайності та якості плодів ягодам, вирощеним у Великій Британії. У результаті вчені зосередилися на створенні сорту, який би зміг витримати цей клімат.

Автори дослідження зазначають, що вони хотіли допомогти виробникам зрозуміти, що селекційно виведені рослини найкраще підходять для шотландського клімату. За словами МакКаллум спочатку вони розповіли, які сорти більше підходять для цього ґрунту, умов і кислотності. Однак вибір все ще був неідеальним, а тому вчені почали схрещувати різні сорти, щоб створити саме те, що потрібно.

За словами докторки МакКаллум, новий сорт шотландської лохини пропонує високу врожайність, що дасть змогу виробникам заробити гроші, крім того, свою роль у продажах зіграють розмір, смак, твердість і хрускіт. Автори дослідження вважають, що великий розмір зробить ягоди не тільки більш привабливими для споживачів, а й полегшить роботу збирачів.

Дослідники вважають, що у цих ягід буде ідеальний баланс цукру і кислоти, вони будуть твердими й хрусткими.

Раніше Фокус писав про те, що британський учений розповів, що буде, якщо Земля перетвориться на грудку ягід лохини.