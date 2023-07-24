Як солодка вата. Виявлено найбільш "пухнасту" планету, яка наполовину більша за Юпітер

Дослідники кажуть, що щільність екзопланети WASP-193b становить лише 0,059 грама на кубічний сантиметр.

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Лише в 1,232 світлових роках від Землі було виявлено одну з найдивніших екзопланет, яка більше схожа на солодку вату, пише ScienceAlert.

Планета WASP-193b майже на 50% більша за Юпітер, але вона настільки легка і невагома, що її щільність можна порівняти зі щільністю цукрової вати. Для порівняння щільність знайденої планети становить лише 1% від щільності Землі.

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Міжнародна група під керівництвом астронома Халіда Баркауї з Льєзького університету в Бельгії вважає, що подібні екзопланети досить рідкісні й вони можуть допомогти краще зрозуміти планетарну еволюцію.

Екзопланета WASP-193b Фото: планета сладкая вата

Екзопланета під назвою WASP-193b обертається на орбіті навколо сонцеподібної зірки WASP-193. Остання в 1,1 раза більша за масою за Сонце, а також у 1,2 раза більша за нашу зірку за радіусом. Але екзопланета розташовується набагато ближче до своєї зірки, ніж будь-яка з планет Сонячної системи. WASP-193b робить повний оберт навколо своєї зірки кожні 6,25 днів.

Команда астрономів змогла з'ясувати, що радіус планети приблизно в 1,46 раза більший за Юпітер, але маса WASP-193b неймовірно мала — лише в 0,139 раза більша за масу Юпітера.

Також учені змогли дізнатися щільність екзопланети, яка становить 0,059 грама на кубічний сантиметр. Наприклад, щільність Землі становить 0,059 грама на кубічний сантиметр, а Юпітера — 1,33 грама на кубічний сантиметр. Водночас у цукрової вати щільність 0,05 грама на кубічний сантиметр.

Дослідники кажуть, що подібних світів зустрічається дуже мало, але тепер учені зможуть з'ясувати, як такі планети формуються. Експерти припускають, що безпосередня близькість планети до зірки може нагрівати й роздувати атмосферу першої, особливо якщо вона складається з водню і гелію.

Але такий світ, як WASP-193b, виглядатиме настільки дивним чином лише близько 20-30 млн років, поки зірка буде молодою і гарячою. Крім того, зоряний вітер може досить швидко позбавити таку планету атмосфери.

Саме в цьому і полягає проблема. Згідно з підрахунками, планеті WASP-193b уже близько 6 млрд років.

Хороші новини полягають у тому, що WASP-193b є чудовим кандидатом для подальших досліджень, зокрема, вчені хочуть з'ясувати, з чого складається атмосфера планети. До розгадки цієї таємниці, найімовірніше, буде залучено космічний телескоп Джеймса Вебба. За словами команди, вистачить лише одного транзитного спостереження за планетою, щоб зрозуміти, як сформувався цей "пухнастий" світ.