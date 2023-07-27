Як побувати на Венері. Учені назвали найсонячніше місце на Землі з найсильнішою радіацією

У цьому місці найвища інтенсивність ультрафіолетового випромінювання та сонячної радіації на планеті.

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Серед туристичних напрямків для відпочинку влітку продовжують лідирувати Іспанія та Греція, але для тих, хто шукає по-справжньому сонячної відпустки, краще вирушити в Чилі, пише DailyMail.

Учені з'ясували, що пустеля біля чилійських Анд є найсонячнішим місцем на всій Землі. Інтенсивність ультрафіолетового (УФ) випромінювання в цьому місці настільки велика, що прогулянка по плато Чахнантор майже порівнюється з короткою прогулянкою по поверхні Венери.

Дослідники з Університету Сантьяго провели свій аналіз у пустелі Сантьяго, яка розташована на висоті 4800 метрів над рівнем моря. Саме це місце було названо найсонячнішим місцем на Землі, бо тут майже не буває хмар.

На рівнині дійсно вкрай мало дощів, але це не найкраще місце для прийняття сонячних ванн. Наприклад, влітку середня температура тут рідко перевищує 4 градуси за Цельсієм, бо в прилеглий регіон Тихого океану надходять холодні водні води з Антарктиди. Найімовірніше, сонцезахисний крем із середнім SPF не зможе захистити вас від сонячних опіків, оскільки умови занадто екстремальні.

"Насправді інтенсивність випромінювання в цьому місці влітку можна порівняти з тим, що ви отримаєте, стоячи на Венері. У цьому конкретному місці рівень ультрафіолету занадто високий", — каже автор дослідження Рауль Кордеро.

У дослідженні вчені зібрали дані за п'ять років, які фіксувала обсерваторія, розташована на північно-західному кордоні плато Чахнантор. Висота цього місця становить 5418 м над рівнем моря.

Крім цього, вчені виявили, що в цьому місці рекордні рівні не тільки ультрафіолетового випромінювання. У хмарах був помічений такий феномен як "пряме розсіювання", що підсилює сонячне світло.

В інших місцях на Землі хмари досить густі, щоб блокувати й відбивати назад у космос частину сонячного світла. Цей механізм захищає людей і все живе на планеті від шкідливих сонячних променів і запобігає занадто швидкому таненню крижаних щитів. Але на плато Чахнантор часто занадто тонкі хмари, які дають змогу сонячним променям ще сильніше фокусуватися на поверхні землі.

Отже, сонячна радіація в такі рідкісні хмарні дні може бути набагато вищою, ніж у безхмарні. Подібні хмари з'являються в південній півкулі в січні та лютому, а також у таких місцях як Гімалайське плато.

У зв'язку з цим учені вважають, що плато може стати ідеальним місцем для розміщення сонячних електростанцій. Також у майбутньому цей регіон можна буде використовувати як симулятор життя на Венері.

Нагадаємо, вчені вважають, що життя на Венері може ховатися не на поверхні планети. Вчені вважають, що ймовірність того, що мікроорганізми живуть в атмосфері другої планети від Сонця хоч і не велика, але не дорівнює нулю.