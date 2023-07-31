Космічний злодій недалеко від Землі: зла зірка краде у своєї планети найцінніше

За допомогою космічного телескопа Хаббл вчені виявили, що планета, в 4 рази більша за Землю за розмірами, втрачає свою атмосферу.

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Згідно з новим дослідженням, опублікованим у виданні The Astronomical Journal, недалеко від Землі відбувається масштабна космічна крадіжка. Зірка за допомогою свого сильного випромінювання випаровує атмосферу планети, яка знаходиться дуже близько, пише Space.

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Близька до Землі планета

Зірка червоний карлик під назвою AU Мікроскопа розташована на відстані 32 світлових роки від Землі, а це вважається дуже близько за космічними мірками. Навколо цієї зірки обертається планета під назвою AU Мікроскопа b, яку виявили ще 2020 року.

Планета перебуває на відстані в 9,6 млн км від зірки, що приблизно в 15 разів ближче, ніж відстань від Землі до Сонця. При цьому повний оберт навколо зірки планета, яка в 4 рази більша за Землю, здійснює приблизно за 8 днів.

Нове дослідження було спрямоване на вивчення цієї екзопланети, але вчені отримали дуже важливі дані про те, як поводяться молоді червоні карлики. Хоча такі зірки є холоднішими, ніж наше Сонце і мають менший розмір, вони набагато сильніше проявляють свою активність. Тобто вони мають неймовірно сильне випромінювання. Але зірці AU Мікроскопа всього 23 млн років, а тому астрономи отримали новий погляд на поведінку такого типу зірок у молодому віці.

Космічна крадіжка

Під час спостереження за планетою AU Мікроскопа b вчені виявили дещо незвичайне. Виявилося, що від екзопланети віддаляється багато її планетарного матеріалу. Як показав аналіз даних, червоний карлик своїм випромінюванням вплинув на те, що атмосфера планети поступово випаровується. На зірці відбуваються постійні сильні спалахи, які в 1000 разів потужніші, ніж найсильніші спалахи на Сонці. Викинутий потік енергії та плазми ніби здуває атмосферу AU Мікроскопа b.

За допомогою космічного телескопа Хаббл вчені виявили, що планета, в 4 рази більша за Землю за розмірами, втрачає свою атмосферу Фото: NASA

Хоча подібний процес не є чимось новим, вчені вперше стали свідками такого зникнення атмосфери на звичайній планеті. Перші спостереження такого атмосферного випаровування були пов'язані зі світами, відомими як гарячі Юпітери — це один з один з найрідкісніших типів екзопланет у нашій галактиці. Але про такі планети вчені знають дуже мало, а тому не можна узагальнити процес випаровування атмосфер, якщо йдеться про планети іншого типу.

Незвичайна поведінка зірки AU Мікроскопа

За словами вчених, подібні зникнення атмосфер потенційно є одними з найвпливовіших еволюційних процесів для більшості екзопланет. Як показало дослідження, AU Мікроскопа викидає потужні потоки випромінювання на планету не завжди в дуже великому обсязі. І здається, що зірка в якісь періоди "злиться" і вихлюпує весь "негатив" на AU Мікроскопа b.

Вчені зараз працюють над кількома теоріями, що пояснюють те, що відбувається, і припускають, що за кілька мільярдів років планета AU Мікроскопа b може виглядати, як Меркурій або Нептун. У першому випадку це станеться, якщо вся атмосфера все ж зникне, а в другому випадку — якщо залишиться хоча б нижній шар.

Дивну поведінку зірки AU Мікроскопа вчені планують також вивчити за допомогою космічного телескопа Вебб.

Фокус уже писав про те, що згідно з новою теорією, гігантські прискорювачі частинок допомогли створити Всесвіт таким, яким ми його знаємо. Нове дослідження припускає, що гігантські бульбашки сформували всі фундаментальні сили природи через кілька миттєвостей після Великого вибуху.