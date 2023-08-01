Улюблений напій каліфорнійських хіпстерів виявився вкрай корисним: що кажуть експерти

Дослідники перевірили корисні властивості комбучі, яка виробляється з чайного гриба.

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Нове дослідження проаналізувало корисні властивості популярного напою комбуча, який отримують на основі чайного гриба. Як виявилося, улюблений напій каліфорнійських хіпстерів може знижувати рівень цукру в крові у людей з діабетом 2 типу, пише Daily Mail.

У відносно невеликому дослідженні взяли участь 12 осіб, які протягом чотирьох тижнів пили комбучу щодня за вечерею. Після цього, люди ще чотири тижні пили лише схожий на комбучу напій, не знаючи про це.

Зазначається, що чайний гриб виробляється шляхом ферментації чаю з бактеріями та дріжджами. За чотири тижні після прийому комбучі у добровольців відбулося значне зниження рівня цукру в крові, чого не сталося з напоєм-пустушкою.

Такі висновки ґрунтувалися на аналізах лише 8 осіб, які брали участь у дослідженні, тому необхідні додаткові дослідження. Проте ранні дослідження на тваринах показали, що чайний гриб може збільшити кількість здорових бактерій, які живуть у кишківнику, що може вплинути на метаболізм і рівень цукру в крові.

Крім цього, напій може допомогти в регенерації бета-клітин, які відповідають за виробництво інсуліну для регулювання цукру в крові. Щоправда, не виключено, що вживання напою просто робить людей ситими, тому вони починають менше їсти.

"Наскільки нам відомо, це перше клінічне дослідження, яке вивчило вплив чайного гриба на людей із діабетом. Нам треба провести набагато більше досліджень, але це стало багатообіцяючим", — говорить співавтор дослідження з Джорджтаунського університету Ден Меренштейн.

Середній рівень цукру в корі у випробовуваних після місяця вживання комбучі впав зі 164 до 116 міліграмів на 100 мілілітрів крові.

Контроль рівня цукру в крові за діабету вкрай важливий, оскільки допомагає уникнути таких ускладнень, як серцеві напади, інсульти, діабетичні виразки та проблем із зором.

У дослідженні, яке було опубліковано в журналі Frontiers in Nutrition, особливо помітна різниця в рівні цукру була у тих людей, які спочатку погано контролювали цей показник.

Зазначається, що комбуча, яка використовувалася в дослідженні, була вироблена комерційною компанією. Але, на думку дослідників, більшість напоїв із чайного гриба мають бути досить схожими за складом бактерій і дріжджів.

Нагадаємо, нове дослідження засвідчило, що через 30 років у світі буде близько 1,3 млрд людей із діабетом, зараз же їхня кількість становить 500 млн осіб.