Інопланетяни будують величезні мегаструктури навколо своїх зірок: нова теорія пояснює навіщо

Наявність таких структур можна спробувати виявити із Землі, що буде доказом існування дуже розвинених позаземних цивілізацій.

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Щоб продовжити життя своїм рідним зіркам і таким чином врятувати від загибелі рідні планети, позаземні цивілізації можуть створювати величезні мегаструктури навколо своїх зірок. Якщо виявити ці об'єкти, то це буде доказом того, що ми не самотні у Всесвіті, вважають автори нової статті, опублікованої у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Inverse.

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Наше Сонце через кілька мільярдів років збільшиться в розмірах і таким чином знищить Землю. Це станеться через те, що Сонце наближатиметься вже до кінця свого життя, яке становить приблизно 10 млрд років. Схожі на Сонце зірки проходять ту саму стадію вмираючої зірки, перед тим як перетворитися на білого карлика. Але що як дуже розвинена цивілізація може створити навколо своєї зірки мегаструктуру, яка б сповільнила передсмертну агонію і збільшила тривалість життя зірки?

Деякі вчені, які займаються пошуком позаземного розуму, вважають, що інопланетяни можуть будувати навколо своїх рідних зірок такі структури, відомі як сфера Дайсона. Вони призначені, згідно з теоріями, для збору всієї енергії зірки, яку позаземна цивілізація використовує у своїх цілях.

Автори нової статті припускають, що подібні структури замість того, щоб збирати енергію зірок, займаються видаленням величезних мас плазми із зірок, щоб продовжити їхнє життя. Таким чином потенційні інопланетяни, використовуючи своєрідні "зоряні екскаватори", заважають зірці розширюватися, і в такий спосіб можуть врятувати не тільки саму зірку від смерті, а й свою рідну планету від такої ж долі. Вчені вважають, що таким чином інопланетяни можуть "купити" зайві пару мільярдів років життя і для зірки, і для їхньої планети.

Щоб продовжити життя своїм рідним зіркам і таким чином врятувати від загибелі рідні планети, позаземні цивілізації можуть створювати величезні мегаструктури навколо своїх зірок Фото: ScienceAlert

Але щоб здійснити такий проєкт, потенційним інопланетянам потрібно кожні 100 років прибирати зі своєї зірки речовини, що приблизно в 3 рази більша за масу Церери (маса карликової планети — 9,39х10 у 20 ступені кг). І цей процес потрібно безперервно підтримувати протягом кількох тисяч років.

Автори дослідження вважають, що подібне можуть здійснити позаземні цивілізації, які в тисячі разів розвиненіші за нас і таким чином вони рятують себе від знищення. Але найголовніше, на думку вчених, що таку структуру навколо зірок можна побачити із Землі і це буде доказом існування позаземних розвинених цивілізацій.

Це можна зробити за допомогою спостережень за зміною яскравості зірки, яка іноді ставатиме більш тьмяною. Хоча тут може виникнути проблема в тому, як відрізнити природні хмари пилу, які можуть закривати зірку від штучно створеного об'єкта. З іншого боку, автори статті вказують на те, що існують й інші методи дізнатися про те, що із зіркою відбувається щось дивне і що її життя справді намагаються продовжити представники позаземного розуму.

Фокус уже писав про те, що вчений з Гарварду припустив, що насправді весь відомий нам Всесвіт може бути продуктом "творчості" найрозвиненішої позаземної цивілізації.

Також Фокус писав про те, що почав свою роботу новий космічний телескоп Евклід, який надіслав перші в історії знімки "темного Всесвіту".