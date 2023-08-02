Той, хто випромінює світло. В Акваріумі Теннессі народилося дитинча хвилястої акули, що "світиться" (відео)

Дослідники показали кадри, на яких видно, як новонароджений малюк "випромінює світло", плаваючи в акваріумі.

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Співробітники Акваріума Теннессі були вельми здивовані, коли перевірили акваріум із хвилястими акулами минулого місяця — виявилося, що на них чекало поповнення. Доглядачі помітили як між батьками плавало нове дитинча хвилястої акули, яке "випромінювало світло", пише IFLScience.

Хвилясті акули також відомі як акули, що світяться, оскільки вони буквально світяться в ультрафіолетовому світлі. За словами старшого акваріуміста Кайла Макфітерса, який першим помітив 10-сантиметрове дитинча, цей вид акул називають "такими, що сяють" через те, що вони біофлуоресцирують, однак насправді вони зовсім не випромінюють власне світло, а відбивають світло флуоресцентним чином.

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Відомо, що представники цього виду акул мешкають у глибших частинах океану, куди може проникнути лише синє світло. Вони мають спеціально адаптовані очі з частково жовтою лінзою, тому людині вони здаються коричневими, але інша акула буде бачити, що вони світяться.

Ці акули також відомі своєю унікальною системою захисту. Представники цього виду здатні поглинати велику кількість морської води, внаслідок чого вони стають значно більшими в розмірах, а хижакові стає набагато важче їх вкусити або витягнути зі скелястого укриття.

Співробітники акваріума зазначають, що ці дитинчата є першими за понад рік. Попри те, що дитинчата досягають всього 10 сантиметрів у довжину, дорослі особини можуть виростати до одного метра. Як правило, представники цього виду зустрічаються вздовж східного узбережжя Америки від Каліфорнії до Мексики, але часом їх також можна зустріти вздовж узбережжя Чилі.

За словами Макфітерса, народження дитинчати — хороша новина з низки причин. По-перше, це означає, що акули утримуються в здоровому середовищі, в якому вони почуваються в безпеці, розмножуючись. По-друге, дослідники зможуть поспостерігати за розвитком дитинчати акули, що світиться, і фактично простежити весь цикл її життя.

Співробітники акваріума також нагадали, що акули відіграють життєво важливу роль в океані. Як і хижаки на суші, вони допомагають збалансувати харчову мережу і підтримувати здоров'я популяцій тварин, відсіюючи хворих і поранених особин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли спарювання особливого виду акул в океані.