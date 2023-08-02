Вчені спіймали дуже дивний радіосигнал із чорної діри: таке виявлено вперше

Досі залишається загадкою, що точно відбувається в чорній дірі на відстані у 28 тисяч світлових років від нас.

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Астрономи вперше виявили дуже швидкі загадкові загадкові зміни в струмені плазми, який виривається з невеликої чорної діри. Ці зміни відбуваються протягом частки секунди і були виявлені за допомогою радіосигналу, який зловив радіотелескоп FAST, розташований у Китаї. Результати дослідження вчені представили в журналі Nature, пише Space.

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Астрономи провели спостереження за мікроквазаром GRS 1915+105 і в результаті виявили щось незвичайне. Мікроквазари є зменшеною копією квазарів, об'єктів, які є найяскравішими в космосі і їх створюють величезні чорні діри в центрах галактик під час поглинання матерії. Але вся речовина пропадає навічно всередині чорної діри, частина все-таки вилітає назовні у вигляді струменя з плазми, яка має дуже велику енергію. Те ж саме відбувається і в мікроквазарів, але в меншому масштабі.

Мікроквазар GRS 1915+105 складається з чорної діри зоряної маси, яка з'явилася після смерті масивної зірки, що вибухнула надновою, і звичайної зірки, що обертається навколо чорної діри. Цей об'єкт розташований на відстані у 28 тисяч світлових років від нас.

Чорна діра постійно забирає речовину у свого компаньйона і частина цієї речовини виривається в космос у вигляді струменя з плазми. Учені вперше виявили зміни в енергії струменя, які відбуваються дуже швидко. Такі зміни, які називаються квазіперіодичними коливаннями, ніколи раніше не спостерігали в радіохвилях подібних чорних дір. Подібна зміна в струмені чорної діри є першим свідченням змін у таких струменях із плазми, але що саме спричиняє ці зміни, залишається загадкою.

Чорна діра постійно забирає речовину у свого компаньйона і частина цієї речовини виривається в космос у вигляді струменя з плазми Фото: New Atlas

Завдяки отриманому радіосигналу астрономи з'ясували, що перепади енергії в струмені відбуваються кожні 0,2 секунди. Одне з припущень, яке пояснює це дивне явище, полягає в тому, що зміни в струмені можуть бути пов'язані з тим, що обертання чорної діри не збігається з обертанням її аккреційного диска. У цьому диску накопичується вся матерія, яка обертається навколо чорної діри до того, як назавжди зникнути у неї всередині.

Вчені вважають, що через це відбувається розгойдування струменя і він стає схожим на своєрідну космічну дзиґу. Струмінь постійно змінює напрямок руху і його енергія падає. Але через частку секунди він повертається в нормальний стан. А потім усе повторюється знову.

Водночас можуть існувати й інші пояснення, тому вчені продовжать спостереження за допомогою радіотелескопа за цим мікроквазаром, а також за іншими подібними об'єктами. Ці спостереження, як вважають учені, допоможуть пояснити ці загадкові радіосигнали.

Фокус уже писав про те, що природа одного з найсильніших викидів енергії, який зафіксували вчені, також залишається поки що загадкою. Хоча у них є деякі припущення, які пов'язані з правлінням ефекту, передбаченого Альбертом Ейнштейном.