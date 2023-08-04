Дуже страшне кіно. Учені показали, як із нового ісландського вулкана виривається "запорошений диявол"

Дослідники зазначають, що ісландський вулкан Літлі-Хрутур продовжує демонструвати захопливе видовище — з його кратера вивергається щось незвичайне.

Related video

Вулкан Літлі-Хрутур утворився на півострові Рейк'янес в Ісландії лише минулого місяця, але за такий короткий час уже зумів привернути до себе увагу дослідників. Раніше вчені вже спостерігали, як Літлі-Хрутур кидав у повітря "бризки та бомби" з розплавленої лави, які приземлялися далеко за краями кратера, пише Daily Mail.

Цього разу увагу вчених привернуло щось не менш дивовижне — нові кадри показують стовп повітря, що обертається і з'являється з кратера вулкана. За словами дослідника штормів з Університету коледжу Лондона Девіда Смарта, приголомшливе видовище є результатом того, що тепло лави нагріває повітря над нею, що робить повітря менш щільним і змушує його підійматися.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Смарт зазначає, що за правильного вітру цей стовп гарячого повітря починає обертатися, як надшвидкий штопор, а візуально має вигляд "торнадо". За словами дослідника, у цьому випадку справді доречно використовувати термін "торнадо", хоча він, ймовірно, і відрізняється від традиційного визначення.

Зазначимо, на думку Американського метеорологічного товариства, торнадо є стовпом повітря, що швидко обертається і простягається вертикально від поверхні Землі до основи купчастої хмари. Нинішній торнадо, що вивергається з вулкана, мабуть, пов'язаний з іншою хмарою — хмарою попелу, що викидається вулканом.

За словами Смарта, з відео не зрозуміло, чи дійсно цей вихор утворився з хмари стовпа виверження. Водночас дослідник зазначає, що атмосферна нестабільність поблизу поверхні, ймовірно, посилила висхідний потік у найнижчому шарі хмар і під хмарою виверження.

Фактично цей ефект "розтягує" вихор біля землі й призводить до високого компактного вихору. За словами фахівця зі стихійних лих з Ісландського метрологічного управління, Ловіси М'єлль Гудмундсдоттір, більш точна назва, яка підходить для цього явища — "пиловий диявол". За словами дослідниці, пиловий вихор утворюється, коли кишеня гарячого повітря біля поверхні швидко підіймається крізь більш холодне повітря над нею, утворюючи висхідний потік.

Новітній вулкан Літлі-Хрутур утворився, коли підземне виверження відкрило 4,3-кілометрову тріщину на півострові Рейк'янес в Ісландії, що розташований на південний захід від столиці Рейк'явіка і неподалік від головного міжнародного аеропорту країни Кеплавік. За даними Метеорологічного бюро Ісландії, цьому виверженню передував "сейсмічний рій" із 7 000 землетрусів у регіоні. До того ж найбільший із них був магнітудою 4,8.

Як правило, до вивержень вулкана призводять землетруси, спричинені рухом магми та інших рідин усередині вулкана. При цьому, за даними Ісландського метеорологічного бюро, вогнища метану в лаві також вибухають, що призводить до гучних ударів, які чути місцевим жителям.

Коли лава тече територією з рослинністю, може утворюватися метан, коли рослинність згорає повністю. Згодом газ накопичується в щілинах і порожнинах лави — він змішується з киснем, а коли в нього виривається вугілля, що тліє, або полум'я вогню, відбувається вибух. Дослідники також зазначають, що температура лави, яка просочується з кратера, сягає 1200°C.

Дослідники зазначають, що минулого тижня вулкан виробив на 30-50% менше лави, ніж попереднього тижня. За словами професора вулканології Ісландського університету Торвальда Тордарсона, це може вказувати на те, що до закінчення виверження залишилося всього кілька тижнів.

Раніше Фокус писав про те, що в Ісландії з'явився наймолодший вулкан у світі: йому всього-на-всього 18 днів.