Аси підводного маскування. Риби-трубачі експлуатують інших риб, щоб переслідувати здобич (відео)

Дослідники показали, як ці надзвичайно розумні морські мешканці використовують більші особини для стеження і полювання.

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Коли люди вирушають на хоту, вони майстерно підходять до справи: носять камуфляж, маскують свій запах і використовують різні хитрощі. Риби, однак, рідко так ретельно готуються до полювання. Утім, якщо тільки не йдеться про риб-трубачів, які вельми ґрунтовно підходять до цієї місії, пише Forbes.

Представники цього виду живуть у коралових рифах, які сьогодні страждають від рекордної спеки — в результаті багато хто з них знебарвлений, а інші й зовсім загинули через рекордні температури океану. У новому дослідженні вчені з Кембридзького університету зосередилися на вивченні того, яку тактику сурмачі використовують під час полювання. Виявилося, вельми незвичайну.

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За словами співавтора дослідження, поведінкового еколога Сема Матчетта, вони з колегами виявили, що риби-трубачі переслідують свою здобич, використовуючи інших риб, щоб замаскувати свої смертоносні рухи. Дослідники вважають, що ці нові знання дадуть захопливе уявлення про підводне життя, а також дають уявлення про те, як підводний світ реагує на тиск навколишнього середовища на коралові рифи, які є домівкою для безлічі видів.

Під час дослідження вчені вивчили поведінку риби-трубача, провівши практичний польовий експеримент з використанням моделі риби, надрукованої на 3D-принтері. Дослідники спостерігали за сурмачами і помітили щось дивне, представники цього виду мали звичку плавати поруч із більшою рибою, демонструючи при цьому поведінку "стеження".

У більш ранньому дослідженні 2022 року, заснованому на інформації, наданій дайверами, вчені виявили, що риба-сурмач ховається в тіні більшої риби в деградованих або більш плоских місцях проживання коралових рифів. У новому ж дослідженні Матчетт із колегами вирішили з'ясувати, чому це відбувається.

Вчені використали спеціальні моделі риб Фото: Sam Matchette

Автори дослідження зазначають, що їхні результати є першим доказом того, що хижаки підводного світу можуть використовувати інших хижаків для маскування. Дослідники зазначають, що це не тільки розширює знання вчених про те, які стратегії використовують риби під час полювання, а й розширює розуміння вчених того, як хижаки й жертви взаємодіють у дикій природі.

Дослідження було проведено у Карибському морі, де дослідники встановили дріт і протягнули розфарбовану вручну модель риби-труби по воді повз колонії риб-ластівок. Загалом вчені провели тести на 36 колоніях риб-ластівок у трьох різних місцях. Кожна з майже чотирьох десятків колоній зазнала впливу моделі риби-сурмача, моделі риби-папуги та комбінованої пари сурмача і папуги. Далі вчені використовували камери, щоб записати реакцію кожної з 36 колоній риб-ластівок.

Результати дослідження свідчать про те, що, побачивши модель риби-сурмача, риби-ластівки прагнули сховатися в безпечному місці, водночас моделі риби-папуги не здавалися піддослідним небезпечними.

Далі вчені перевірили поведінку стеження. Для цього вони прикріпили модель сурмача до моделі риби-папуги, як і передбачалося, риби-ластівки не відчули загрози. Таким чином вчені дійшли висновку, що риби-сурмачі використовують вельми ефективну тактику стеження і мисливського маскування.

Автори дослідження зазначають, що їхнє дослідження стало першим доказом того, що тварини, так само як і люди, використовують інших, щоб сховатися. Однак це зовсім не означає, що риби-трубачі єдині, хто користується цими стратегіями. Вчені також вважають, що отримані ними результати можуть не тільки відображати унікальну стратегію полювання, а й показувати, як морські види адаптуються до змін середовища коралових рифів, які сьогодні страждають від різкого нагрівання океану.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змушені евакуювати океан через рекордно високі температури.