Земля втрачає свій величезний крижаний щит: Антарктида перетворюється з холодильника на батарею

Дослідники попереджають, що Антарктика невблаганно слідує слідами Арктики — дедалі менше сонячних променів відбивається і дедалі більше тепла поглинається.

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Не секрет, що Антарктида зазвичай відбиває сонячне проміння назад у космос, проте вода утворює дедалі більше ставків і озер в Антарктиці й континент Південного полюсу починає поглинати дедалі більше тепла. Тепер дослідники побоюються, що незабаром Антарктида може перетворитися з "холодильника" для всього світу на "радіатор", що нагріває планету, пише Daily Mail.

За словами гляціолога з Університету Ексетера, професора Мартіна Зігерта, Антарктида — це "величезна, велика біла поверхня" і, по суті, виконує величезну роботу для планети. Принаймні з точки зору великої кількості сонячної радіації, що відбивається назад у космос. Однак тепер учені попереджають, що незабаром це може змінитися. Причому подібний процес, коли лід тане, оголюючи океан, уже спостерігається в Арктиці.

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Річ у тім, що рівень морського льоду навколо замерзлого континенту нині досяг свого найнижчого рівня від початку супутникових спостережень, які стартували 1979 року. При цьому попередній мінімальний рекорд було встановлено минулого року.

Дослідники зазначають, що хвиля зимової спеки 2022 року призвела до того, що температура в Східній Антарктиді піднялася майже на 40 °C вище за норму: як правило, температура тут не підіймається вище за -50 °C, однак тоді вона сягнула рекордних -10 °C. За словами професора, якби цей стрибок температури стався влітку, а не взимку, ми б уже спостерігали за тим, як тануть поверхні крижаних щитів. Зазначимо, що за словами вчених, раніше їм не доводилося бачити нічого подібного.

За словами Зігерта, цього року вони з колегами були шоковані нестачею морського льоду в цьому сезоні. Суворі умови довкілля і віддаленість Антарктиди значно ускладнюють роботу вчених: наразі в них є менше даних, що дають змогу однозначно пов'язати ці події з антропогенною зміною клімату. Однак учені все ж вважають, що їх слід очікувати на планеті, яка потеплішала.

Професор Зігерт вважає вельми розумним припустити, що антарктичне теплове явище, яке ми спостерігаємо сьогодні — це те, чого наукове товариство очікувало від глобального потепління через спалювання викопного палива. І це, на жаль, сталося.

Під час дослідження професор Зігерт разом із колегами з Великої Британії, Чилі та Південної Африки вивчав докази екстремальних явищ в Антарктиді. Вони з колегами вважають, що "майже напевно" їхня серйозність надалі лише посилюватиметься, якщо викиди парникових газів нарешті не буде взято під контроль.

У своїй роботі Зігерт з колегами також визначили близько дюжини способів, якими антропогенний вплив змінює сьогодні Антарктику, зокрема:

танення морського і наземного льоду;

обвалення шельфових льодовиків;

нагрівання океанів і атмосфери;

зникнення морських тварин;

інтродукції чужорідних видів (мох і трава).

Автори дослідження також зазначають, що особливу стурбованість викликають наступні кілька років, коли ефект Ель-Ніньйо лише посилиться. Наприклад, за словами доктора Анни Хогг з Університету Лідса, тільки на відновлення шельфових льодовиків, що обрушилися, підуть століття, якщо це взагалі станеться.

Зазначимо, що обвалення шельфових льодовиків безпосередньо не сприяють підвищенню рівня моря, оскільки воно вже плаває. Однак це означає, що лід із суші стікає в море набагато швидше, що прискорює швидкість підвищення рівня моря. Дослідники зазначають, якщо весь лід в Антарктиді коли-небудь розтане, це призведе до підняття глобального рівня моря на рекордні 57 метрів — на щастя, дослідники не вірять, що це станеться найближчим часом.

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