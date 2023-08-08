Знамениті сліди від НЛО: чому ми більше не чуємо про кола на пшеничних полях

Ці кола довгий час були основою для підтримки теорії про відвідування Землі інопланетянами. Але тепер ми рідко про них чуємо, то що ж сталося?

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Наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років кола на пшеничних полях були "героями" багатьох науково-фантастичних фільмів. Найзнаменитішими популяризаторами цих загадкових кіл стали серіал "Цілком таємно" і фільм "Знаки". Також у деяких ЗМІ постійно з'являлися повідомлення очевидців про те, що вони бачили дивні візерунки на полях по всьому світу. Деякі люди вважали і досі вважають їх свідченням того, що в цих місцях приземлялися космічні кораблі інопланетян. Але зараз у 2023 році ми рідко чуємо про ці явища, пише IFLScience.

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Наразі вчені вважають, що подібні явища мають природне походження, а з іншого боку, часто такі візерунки на полях являють собою один із видів ландшафтного дизайну. Але прихильники теорій змови вперто наполягають на тому, що насправді ці загадкові кола залишили "літальні тарілки" інопланетян. Але досі немає жодних наукових підтверджень цим теоріям.

З чого почалася історія кіл на пшеничних полях?

Вважається, що перше повідомлення про появу дивних кіл на полях, було зафіксоване ще 1678 року в Англії. Тоді це явище було приписано "витівкам" диявола. Але відомо, що ті кола з'явилися не внаслідок обрізання верхніх частин стебел зернових культур, а внаслідок придавлювання цих стебел до землі, що є основною характеристикою більш сучасних дивних явищ. Ще одне свідчення появи "круглих плям" на полях з'явилося в журналі Nature 1880 року, але це явище було пов'язане з сильним вітром.

Ці кола довгий час були основою для підтримки теорії про відвідування Землі інопланетянами. Але тепер ми рідко про них чуємо Фото: NYT

Природне явище?

Уже в другій половині 20 століття в ЗМІ стали з'являтися все частіші повідомлення про незвичайні візерунки на полях. Наприклад, 1963 року астроном Патрік Мур описав кратер після падіння метеорита на одному з полів в Англії, який був оточений спіралеподібними вм'ятинами в зернових культурах. Вчений пояснив їхню появу сильними потоками вітру, які спричинило падіння метеорита.

Але дедалі більше людей стали вважати, що подібні явища пов'язані з НЛО. Тим більше, що про появу дивних візерунків на полях стали повідомляти очевидці по всьому світу. Але найголовніше, що жодне з цих повідомлень не підтверджувалося реальними фотографіями.

Пік інтересу громадськості до інопланетян настав у середині 70-х років минулого століття, коли колишній офіцер ВПС США заявив про те, що в Розуеллі, штат Нью-Мексико, сталося падіння позаземного космічного корабля, і що десь його сховали.

Наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років кола на пшеничних полях були "героями" багатьох науково-фантастичних фільмів. Найзнаменитішими популяризаторами цих загадкових кіл стали серіал "Цілком таємно" і фільм "Знаки" Фото: Wikipedia

Велика містифікація

Повідомлень про появу незвичайних кіл на полях стало так багато, що це стало хорошим ґрунтом для появи містифікацій. Наприклад, відомо, що 1976 року двоє жителів Англії, Дуг Бауер і Дейв Чорлі, вирішили створити ці самі кола на пшеничних полях.

Для цього вони використали дошки, які тримали за мотузки і почали наступати на них, щоб трохи притиснути до Землі стебла зернових культур. Таким чином вони змогли "намалювати" понад 200 кіл, як стверджували самі автори містифікації. Тільки в 1991 році вони зізналися, що ці "інопланетні" творіння були створені без допомоги будь-яких НЛО.

Незважаючи на твердження шанувальників НЛО про те, що ці візерунки не могли створити люди, все ж це можливо.

Поступово інтерес до цього явища згас і перестав бути свідченням існування інопланетян. Сьогодні кола на полях часто створюють у вигляді однієї з форм ландшафтного дизайну, але багато людей продовжують вірити в те, що саме інопланетяни, а не природа або людина доклали до цього руку.

Якщо після катастрофи "літальної тарілки" на Землі опиняться інопланетяни, то що буде далі? Фокус уже писав про те, експерти вважають, що факт падіння на планету позаземного корабля, ймовірно, приховуватимуть військові. Але ця таємниця не залишиться секретом занадто довго.