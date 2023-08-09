200 000 років тому неандертальці будували дивні конструкції всередині печер: ніхто не знає навіщо

Згідно з результатами дослідження, суспільний устрій із сучасними елементами у неандертальців з'явився раніше, ніж вважалося раніше. На це вказує складна просторова організація та використання вогню.

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Майже 200 тисяч років тому група неандертальців спорудила в печері на південному заході Франції кілька дивного вигляду конструкцій зі зламаних сталагмітів. Ці конструкції, акуратно розташовані у два великих кола, збивали з пантелику дослідників, починаючи з 1990 року, коли їх виявили, і дотепер. Водночас ця знахідка може вказувати на складну поведінку представників роду людей. Про це повідомляє Ifl Science.

У 2016 році вчені за допомогою датування з використанням урану встановили, що сталагміти з'явилися в печері близько 176,5 тисяч років тому.

"Ранні неандертальці були єдиними людьми, які жили в Європі в цей період", — пишуть автори дослідження. За їхніми словами, результати дослідження показують, що суспільний устрій, в якому були елементи сучасного суспільства, з'явилися раніше, ніж вважалося раніше. Згадується, зокрема, про складну просторову організацію та використання вогню.

Конструкції розташовувалися за 336 метрів від входу в печеру — свідчення того, що люди доісторичного періоду вже освоїли підземне середовище. І це важливий крок у розвитку, вважають дослідники.

Будівельники-неандертальці не використовували цілі сталагміти, а вибирали середню частину. Докази того, що вони використовували вогонь, були знайдені на 123 предметах.

Аналіз виявленого у французькій печері залишає безліч запитань. Наприклад, про призначення цих споруд на такій значній відстані від входу в печеру, а також про те, чому більшість вогнищ розташовані на певних предметах, а не прямо на підлозі.

Судячи з печер верхнього палеоліту, дослідники припускають, що їхнє призначення пов'язане з якоюсь символічною або ритуальною поведінкою. Але вони також могли використовуватися в побуті або ж просто як притулок.

Однозначної відповіді немає, але археологи також припускають, що група неандертальців, яка побудувала згадані конструкції, мала складнішу соціальну організацію, ніж вважалося раніше для цього виду гомінідів.

Нагадаємо, що люди влаштували щодо неандертальців геноцид 40 тис. років тому.

Також повідомлялося про те, що відомо про доісторичну мову неандертальців і як вони взаємодіяли між собою.