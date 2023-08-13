Біля Антарктиди виявили нову морську істоту з 20 "руками": назвали на честь полуниці (фото)

Новий вид є частиною групи антарктичних безхребетних, які називаються морські лілії.

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Вчені, які досліджують океан недалеко від Антарктиди, виявили новий вид, який на фотографіях має страхітливий вигляд, але назвали його на честь полуниці, пише Business Insider.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Invertebrate Systematics, морські біологи відкрили новий вид безхребетних. Ця морська істота, що має 20 так званих "рук", отримала назву антарктична полунична морська лілія. Кожна з "рук" істоти може досягати 20 см у довжину.

Мета морських біологів полягала в тому, щоб розібратися з генеалогічним древом певного роду морських тварин під назвою Promachocrinus, або антарктичних морських лілій. Для цього вони проаналізували відповідні зразки, вперше зібрані під час серії експедицій у Південному океані, проведених у період з 2008 по 2017 рік.

Ці тварини багато в чому пов'язані з морськими зірками, морськими огірками та іншими голкошкірими, але про них відомо не надто багато. Досі вчені чітко ідентифікували лише один вид як такий, що належить до цього роду і називається Promachocrinus kerguelensis.

Морські біологи відкрили новий вид безхребетних Фото: Антарктида

За словами вчених, аналізуючи ДНК і форму тіла істот, вони змогли правильно класифікувати багатьох інших представників цього роду. Загалом вчені класифікували сім інших видів Promachocrinus, зокрема чотири види, які раніше були невідомими.

Найцікавішим видом є Promachocrinus fragarius, який отримав прізвисько антарктична полунична морська лілія. Центральне тіло тварини схоже на полуницю, а його колір може змінюватися від пурпурного до темно-червоного. Вважається, що цей вид мешкає на глибині від 65 до 1170 метрів.

Найцікавішим видом є Promachocrinus fragarius, який отримав прізвисько антарктична полунична морська лілія. Фото: Антарктида

За словами вчених, так звані "руки" є довшими частинами морської істоти і допомагають їй переміщатися у воді. Новий вид належить до класу Crinoidea, до якого входять морські зірки, морські їжаки та морські огірки. Новий вид, за словами вчених, також виділяється і кількістю "рук", адже в більшості морських лілій лише 10 таких відростків.

Хоча дослідники, можливо, розгадали одну ще одну морську загадку, залишилося ще багато невідомих видів, які належить відкрити.

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