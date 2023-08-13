Гігантські Юпітери та величезні "суперземлі": яка найбільша планета у Всесвіті

Астрономи вже виявили планети, які у 2 рази більші за Юпітер за діаметром і більше, ніж у 10 разів більші за масою. Але існує межа, наскільки великими можуть бути планети.

Related video

До 1992 року, коли було виявлено першу екзопланету (так називають планети за межами Сонячної системи), найбільшим подібним об'єктом у відомому Всесвіті вважався Юпітер. Але тепер учені знають, що екзопланети можуть мати різний діаметр і масу, і деякі світи значно більші за Юпітер, який ширший за Землю в 11 разів. Але наскільки великими можуть бути такі планети, і яка найбільша планета відома вченим? Про це пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами Солен Ульмер-Молл із Женевського університету, Швейцарія, під час визначення розміру екзопланети враховують її діаметр і масу. Таким чином, вчені зараз знають, що найбільші екзопланети приблизно вдвічі більші за Юпітер. І здебільшого вони обертаються дуже близько до своїх зірок.

Хоча діаметр і маса планети пов'язані, все ж не завжди між цими поняттями існує прямий зв'язок. Річ у тім, що планети мають різну щільність, а тому буває так, що деякі газові гіганти можуть мати величезний діаметр, але маленьку масу.

Однією з найбільших за діаметром відомих планет є газовий гігант HAT-P-67 b, розташований на відстані в 1200 світлових років від Землі. Його діаметр у 2 рази більший, ніж у Юпітера, але щільність у планети низька, а тому вона має лише 30% маси Юпітера.

Однією з найбільших за діаметром відомих планет є газовий гігант HAT-P-67 b Фото: NASA

За словами Ульмер-Молл, такими ж одними з найбільших планет у відомому Всесвіті є WASP-17 b і KELT-9b. Перша планета майже в 2 рази більша за Юпітер за діаметром, а друга — в 1,84 раза.

Якщо йдеться про кам'янисті планети (такою є і Земля), то вони ніколи не виростають до таких величезних розмірів. Найбільші відомі кам'янисті планети у Всесвіті, які називають "суперземлями", найчастіше вдвічі більші за Землю за шириною. Хоча кам'янисті планети набагато щільніші за газові гіганти, вони не набирають таку ж величезну масу.

Якщо говорити про найбільші планети за масою, то такі рекордсмени часто бувають приблизно в 13 разів важчими за Юпітер. Наприклад, однією з найбільших планет за масою у відомому Всесвіті є газовий гігант HD 39091 b, що розташований на відстані в 60 світлових років від нас. Маса цієї планети в 12,3 раза більша за масу Юпітера.

"Вважається, що знайти планети великих розмірів не можна. Адже при досягненні певного розміру і маси така газова планета стає коричневим карликом. Їх часто називають невдалими зірками. Вони дуже важкі, але їхньої маси недостатньо для запуску термоядерного синтезу водню в ядрі. Натомість відбувається синтез дейтерію, і в цих об'єктах згоріло вже приблизно 50% цього ізотопу водню", — каже Нолан Грівз із Женевського університету.

Коричневих карликів часто називають невдалими зірками Фото: NASA

Астрономи вважають, що всі планети не можуть набрати масу, яка перевищує масу Юпітера більше, ніж у 14 разів. Якщо ці об'єкти важчі, то це вже не планети. За словами Грівза, найбільшими планетами за масою у відомому Всесвіті є HD 39091 b і HD 106906 b. Вони приблизно в 13 разів важчі за Юпітер.

Якщо говорити про коричневих карликів, то найважчим вважається розташований за 750 світлових років від Землі об'єкт під назвою SDSS J0104+1535. Хоча цей коричневий карлик має масу в 60 разів більшу за масу Юпітера, його діаметр лише в 0,7 — 1,4 раза більший. Тож наймасивніший коричневий карлик може бути навіть меншим, ніж найбільша планета Сонячної системи.

Фокус уже писав про те, що згідно з новим дослідженням, у близькій до нас зоряній системі Trappist-1 все ж існують придатні для життя планети. Хоча раніше вчені виключили таку можливість.