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"Непотрібний" орган, який хірурги часто видаляють, допомагає запобігти раку

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Фото: Sky News | У дітей без вилочкової залози також спостерігається порушення імунної відповіді на вакцини

Американські дослідники дійшли висновку про те, що люди, яким видалили вилочкову залозу, в більш пізньому віці стикаються з підвищеним ризиком смерті, незалежно від причин.

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За грудиною знаходиться невелика жирова залоза, яку в дорослому віці часто розглядають як "непотрібну". Однак нещодавнє ретроспективне дослідження показало, що тимус або вилочкова залоза — це не зовсім те, без чого можна обійтися, як вважалося раніше. Про це повідомляє Science Alert.

Американські дослідники дійшли висновку про те, що люди, яким видалили вилочкову залозу, в більш пізньому віці стикаються з підвищеним ризиком смерті, незалежно від причин. Ба більше, для цих людей вищий ризик розвитку онкологічних захворювань.

Поки що це непідтверджені результати, і вчені не стверджують безапеляційно і з упевненістю, що видалення вилочкової залози безпосередньо спричиняє рак або інші смертельні захворювання.

Водночас автори дослідження занепокоєні своїми висновками і кажуть, що доти, доки не вдасться з'ясувати більше, збереження вилочкової залози, якщо це можливо, "має бути клінічним пріоритетом".

За словами онколога Девіда Скаддена, масштаб ризику був вкрай несподіваним.

Відомо, що в дитинстві вилочкова залоза відіграє вирішальну роль у розвитку імунної системи. Коли залозу видаляють у молодому віці, у пацієнтів спостерігається тривале скорочення Т-клітин — різновид лейкоцитів, що борються з мікробами та хворобами.

У дітей без вилочкової залози також спостерігається порушення імунної відповіді на вакцини.

Однак до настання пубертату вилочкова залоза стискається і виробляє набагато менше Т-клітин. Тому й була поширена думка про те, що її можна видалити без прямої шкоди організму, залоза розташована перед серцем і її часто видаляють під час кардіоторакальної хірургії.

Але хоча деяким пацієнтам із раком вилочкової залози або хронічними аутоімунними захворюваннями, такими як міастенія, і потрібна тімектомія (видалення вилочкової залози), все ж ця залоза — не завжди перешкода. Від неї є користь.

Як проводилося дослідження про ризик раку

Учені з Бостона проаналізували дані про пацієнтів із державної системи охорони здоров'я та порівняли результати пацієнтів, які перенесли операцію з видалення вилочкової залози. Розглядалася інформація про 6000 осіб (контрольна група), яким не видаляли вилочкову залозу, і 1146 осіб, яким видаляли.

Для тих, хто переніс тімектомію, ймовірність померти протягом 5 років майже вдвічі вища, порівняно з тими 6000 осіб, у яких залоза збереглася.

У пацієнтів, яким видалили вилочкову залозу, удвічі вища ймовірність розвитку онкологічного захворювання протягом 5 років після операції.

Ба більше, пухлини, як правило, виявлялися агресивнішими і часто рецидивували після лікування порівняно з контрольною групою з 6000, яким не видаляли вилочкову залозу.

Причину таких зв'язків учені поки що пояснити не можуть. Але є припущення, що відсутність тимуса якимось чином порушує здорову функцію імунної системи дорослої людини.

Пацієнти, які перенесли тімектомію та брали участь у дослідженні, мали менше різноманітних рецепторів Т-клітин у крові, що могло сприяти розвитку раку або аутоімунних захворювань після операції.

"Ці результати підтверджують роль тимуса у виробленні нових Т-клітин у дорослому віці та підтримці здоров'я дорослої людини", — роблять висновок автори дослідження.

Результати дослідження чітко вказують на те, що вилочкова залоза відіграє важливу роль протягом усього життя.

Нагадаємо, що вчені з Гонконгу з'ясували, що компонент популярних солодощів пригнічує рак підшлункової залози. Йдеться про солодку, що використовується в приготуванні лакричних солодощів.

Також повідомлялося, що лікарі місяцями ігнорували скарги мешканки Австралії, у якої згодом виявився рак шлунка у віці 36 років.