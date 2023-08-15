Як приручити руйнівні шторми: вчені знайшли спосіб, але це сподобається не всім

Метеорологічна інженерія здатна "закоротити" найсильніші тайфуни, але це, як вважають вчені, загрожує наслідками.

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Тайфуни є сильними круговими штормами, які також називають ураганами й тропічними циклонами. За останні трохи більше ніж 40 років збиток від циклонів збільшився в 7 разів, навіть попри те, що кількість загиблих різко скоротилася, пише Inverse.

Річ у тім, що в нашому світі велика частина тепла зберігається в океанах і атмосфері, що може призвести до перевантаження циклонів. Циклон, по суті, є тепловим двигуном, що передає тепло від океанської води в холодніші шари атмосфери. Чим більше тепла в системі, тим інтенсивнішими стають циклони.

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Не дивно, що настільки сильні шторми змушують учених повернутися до ідеї "управління погодою". Втім, більш ранні спроби, на жаль, не увінчалися успіхом. У новому дослідженні вчені з Австралійського університету зосередилися на основних методах ослаблення штормів шляхом відкачування холодної води з глибини поширення частинок у нижніх шарах атмосфери. Це має допомогти зменшити тепло, що надходить, і стимулювати ранні дощі. Утім, дослідники попереджають, що ці методи сподобаються далеко не всім, а наслідки можуть бути несподіваними й навіть небезпечними.

Чому вчені намагаються приручити шторми

Тропічні циклони надзвичайно смертоносні. У 1970 році сильний циклон обрушився на Бангладеш. Метеорологи знали, що він наближається, але в них не було можливості попередити людей, які опинилися на його шляху, — унаслідок цього загинуло 500 000 людей.

Відтоді вчені винайшли набагато досконаліші системи раннього попередження — це допомогло, смертність значно знизилася. Однак у країнах, що розвиваються, циклони все ще залишаються надзвичайно смертоносними, крім того, величезних збитків зазнають ферми, будинки, дороги та домашня худоба.

Щоб знизити завдані збитки та не допустити тисячі смертей, вчені вивчають способи запобігання стихійним лихам.

Перетворити циклон на звичайний шторм

Ще в 1960-х роках учені зі США досліджували використання засіву хмар для запобігання ураганам. Під час проєкту під назвою STORMFURY літаки літали високо над циклонами в морі й обприскували їх йодидом срібла — хімічною речовиною, здатною змусити краплі води злипатися і випадати у вигляді дощу. Теоретично це мало б перешкодити формуванню урагану, і деякі засіви, здавалося, справді корелювали зі слабшими ураганами. Однак зв'язок так і не було підтверджено належним чином. Сьогодні вчені досліджують два нові варіанти.

Охолодження океану

Для формування циклонів необхідні гарячі морські поверхні. Тому вчені розглядають варіант охолодження поверхні океану — наприклад, шляхом подачі охолодженої води з глибин щонайменше 200 метрів. Це могло б запобігти утворенню циклонів, однак це надзвичайно дорого.

За оцінками норвезького стартапу з боротьби з циклонами OceanTherm, розробка технології коштуватиме близько 750 мільйонів австралійських доларів, і ще 105 мільйонів доларів щороку, щоб підтримувати її в робочому стані. Але дорожнеча — не єдина проблема. Річ у тім, що охолодження однієї ділянки води ніяк не перешкоджає утворенню циклонів в іншому місці. Тому вчені вважають, що охолодження океану матиме в кращому разі лише обмежений вплив на циклони.

Впорскування аерозолю

Цей варіант вважається більш імовірним. Вченим відомо, що пил, який виноситься із Сахари в Атлантику, знижує утворення циклонів. Тепер дослідники вважають, що це знання можна використати для введення частинок, що притягують воду, в нижні шари атмосфери — вони відбиватимуть і розсіюватимуть сонячне світло, викликатимуть дощ і розсіюватимуть енергію.

Цей метод має сильніший "науковий родовід", проте вчені й гадки не мають, якими будуть побічні ефекти. Дослідники просто досі не впевнені, що відбувається з енергією, перерозподіленою внаслідок втручання.

При цьому одне з досліджень показує, що аерозолі можуть знизити інтенсивність циклонів, при цьому збільшуючи кількість опадів на зовнішніх краях циклонів, що обертаються. А сильний дощ, як відомо, все ще може завдати шкоди.

Дослідники також зазначають, що простіше й ефективніше втрутитися в життя циклону на ранній стадії, перш ніж він накопичить занадто багато енергії. Однак це означає, що рішення необхідно приймати заздалегідь, а це складне завдання, особливо тому, що в умовах нагрівання планети циклони можуть ставати ще сильнішими.

Уся справа в політиці

Дослідники попереджають, що боротьба з циклонами також торкнеться і політики. Наприклад, якийсь уряд помічає надзвичайно небезпечний циклон і намагається йому запобігти. Але тепло випаровується чарівним чином, воно буде рухатися. У цей момент уже інша держава помітить наближення циклону, який утворився внаслідок взаємодії з першим.

Таким чином вчені побоюються, що боротьба з циклонами зрештою може призвести до спроби "перетворити погоду на зброю".

Раніше Фокус писав про те, що кількість метану в атмосфері збільшується занадто швидко.