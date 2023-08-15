Висотою 152 метри: де розташований найбільший вітрогенератор у світі (відео)

Найбільший вітрогенератор у світі розташований у всім відомій країні, але це не США.

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У галузі вітроенергетики одним із найбільших гравців на ринку є Китай. Хоча країна збільшує кількість вітряних електростанцій, водночас КНР збільшує і споживання вугілля, що є одним із головних забруднювачів довкілля. Саме в Китаї розташований найбільший вітрогенератор у світі, а також найбільший у світі комплекс вітряних електростанцій, але КНР не єдина країна, що володіє рекордами вітроенергетики, пише IFL Science.

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Найбільший у світі вітрогенератор під назвою MySE 16-260 розташований у Тайванській протоці біля узбережжя китайської провінції Фуцзянь. Його висота становить 152 метри, а кожна лопать має довжину 123 метри. Загальний диметр лопатей і ротора вітрогенератора становить 260 метрів. З кожним помахом величезних лопатей покривається площа в 50 000 квадратних метрів. Таким чином отримують величезну кількість енергії.

З кожним помахом величезних лопатей покривається площа в 50 000 квадратних метрів Фото: IFLScience

Цей вітрогенератор розпочав свою роботу лише в липні 2023 року і щороку він даватиме 66 млн кВтг чистої електроенергії. Такою кількістю електроенергії можна забезпечити приблизно 36 тисяч домогосподарств. Після того, як розпочав свою роботу цей вітрогенератор, він став новим рекордсменом у світі за розміром і перевищив розмір ротора на 8 метрів ще одного китайського вітрогенератора, встановленого цього року.

У жовтні 2019 року недалеко від Роттердама в Нідерландах встановили вітрогенератор General Electric Haliade-X з діаметром ротора 220 метрів, який до 2023 року вважався найбільшим у світі.

Найбільша у світі вітряна електростанція також розташована в Китаї і називається комплекс вітряних електростанцій Ганьсу. Він розташований на північному заході КНР і тут планують загалом побудувати 7 тисяч вітрогенераторів. У цьому пустельному регіоні дмуть найсильніші вітри в Китаї, тому місце для розташування електростанції було обрано не випадково.

Що стосується найбільшої у світі морської вітряної електростанції, то цей рекорд належить електростанції Hornsea 2. Вона розташована в Північному морі приблизно за 90 км від узбережжя Англії і складається зі 165 вітрогенераторів. Ця електростанція виробляє стільки електроенергії, яка може забезпечити щороку понад 1,4 млн будинків у Великій Британії.

Що стосується найбільшої у світі прісноводної вітряної електростанції, то цей рекорд належить електростанції Windpark Fryslân. Вона розташована в північній частині озера Ейсселмер у Нідерландах. Тут розташовані 89 вітрогенераторів, які щороку забезпечують електроенергією приблизно півмільйона домогосподарств.

Фокус уже писав про те, що передача сонячної енергії з космосу на Землю скоро стане реальністю, вважають вчені. Використовувати спеціальні супутники для збору сонячної енергії і потім передавати її в точки збору на Землі — ця ідея існує давно, але незабаром вона може бути реалізована.