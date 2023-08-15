На близькій до Землі планеті відбувається випаровування атмосферного газу: чим це їй загрожує

Вихід газу з атмосфери планети докорінно впливає на її еволюцію.

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Астрономи виявили на близькій до нас за космічними мірками планеті вихід у космос гелію з атмосфери. Коли атмосферний газ залишає планету і розсіюється в космосі, то це сильно впливає на властивості такого об'єкта. Результати дослідження були опубліковані на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

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За допомогою телескопа в Обсерваторії Кека на Гаваях учені провели дослідження відносно близької до нас екзопланети TOI-2134 b. Вона належить до класу планет, які називаються міні-Нептунами. Вона розташована на відстані в 73 світлових роки від нас і астрономи побачили вихід з атмосфери планети гелію.

Взагалі подібний процес, коли атмосферні гази залишають планети, відбувається в кількох близьких до нас зоряних системах. Подібне було помічено і на масивних планетах, які належать до класу гарячих Юпітерів, міні-Нептунах, а також на так званих кам'янистих "суперземлях".

Але вихід газів з атмосфер гарячих Юпітерів не сильно впливає на їхню еволюцію, адже вони втрачають не так багато маси порівняно зі своїми розмірами. Але у випадку з менш масивними планетами, такими як TOI-2134 b, їхня еволюція залежить від викидів з атмосфери.

Планети, що мають велику воднево-гелієву атмосферу через екстремальні рівні опромінення їхніми зірками, піддаються значному виходу газів і важчих елементів у космос Фото: солнце выброс

Планети, що мають велику воднево-гелієву атмосферу через екстремальні рівні опромінення їхніми зірками, піддаються значному виходу газів і важчих елементів у космос.

Тепер же вчені вперше стали свідками викидів гелію з атмосфери планети TOI-2134 b. Нові спостереження показали, що цей міні-Нептун є планетою з найменшим сигналом гелію серед тих, на яких виявлено цей елемент.

За словами вчених, вони виявили сильний зв'язок між швидкістю втрати маси, яка обмежена внутрішньою енергією, і швидкістю втрати маси, отриманою на основі спостережень. Також з'ясувалося, що планета TOI-2134 b отримує найнижчий потік екстремального ультрафіолетового світла серед відомих екзопланет із гелієм у їхніх атмосферах.

Астрономи дійшли висновку, що атмосферний викид гелію на планеті TOI-2134 b, найімовірніше, пов'язаний з екстремальним випромінюванням зірки, що погано позначається на еволюції планети. Результати дослідження припускають, що ця планета втрачає таким чином масу протягом мільярда років.

Фокус уже писав про те, як одна з найбільш ранніх галактик у Всесвіті, яка з'явилася незабаром після Великого вибуху. Астрономи нарешті підтвердили, що виявлена космічним телескопом Вебб галактика є однією з найбільш ранніх з усіх відомих подібних об'єктів.