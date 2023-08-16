Увійде в історію. Імовірність сильного Ель-Ніньйо досягла 95%, а на океан чекає велике потепління

Дослідники вважають, що в наступні пів року середня температура океану може досягти свого рекордного максимуму.

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Липень 2023 року офіційно визнано найспекотнішим за всю історію спостережень. Дослідники вважають, що такі високі температури спричинені одразу кількома факторами: викидами парникових газів, виверженнями вулканів і Ель-Ніньйо, який цього року набув чинності в Тихому океані, пише Live Science.

Дослідники спостерігають за тим, як розвиваються події та вважають, що надзвичайно високі температури океану в східно-центральній тропічній частині Тихого океану впродовж липня вказують на те, що є велика ймовірність, що умови Ель-Ніньйо не лише залишаться сильними протягом наступних пів року, а й посилюватимуться.

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Вчені також попереджають, що Ель-Ніньйо може призвести до того, що температура океану "значно перевищить" температуру, зареєстровану під час останнього сильного явища на початку 2016 року. В останньому звіті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) також ідеться, що з імовірністю понад 95% це явище триватиме до лютого 2024 року, а наслідки для клімату Землі будуть далекосяжними.

У звіті NOAA також ідеться про те, що дія Ель-Ніньйо, ймовірно, продовжиться взимку в Північній півкулі. Принаймні про це попереджають кліматичні моделі, які використовують учені. При цьому прогнози також вказують на те, що тепліші, ніж у середньому, умови в Тихому океані не просто триватимуть усю зиму, а й триватимуть і посилюватимуться.

Наслідки Ель-Ніньо відчуваються в усьому світі, але по-різному впливають на різні регіони Фото: NOAA

Нагадаємо, що дослідники офіційно оголосили про настання Ель-Ніньйо на початку червня 2023 року. Ель-Ніньйо являє собою подію, що спричиняє потепління океану, яке, як правило, відбувається кожні 2-7 років у східній частині океану. Настання Ель-Ніньйо спричиняє не тільки потепління океану, а й підвищення температури повітря по всьому світу.

Дослідники зазначають, що найсильніший кліматичний вплив Ель-Ніньйо зазвичай відчувається взимку і ранньою весною в Північній півкулі, приносячи більше дощів і штормів на південь США, південний схід Південної Америки, Африканський Ріг і Східну Азію. Водночас в інших частинах світу Ель-Ніньйо, як правило, призводить до більш посушливих умов, а часом викликає ризик посухи.

Вчені також вважають, що Ель-Ніньйо 2023 року може стати "історичним епізодом". Річ у тім, що дослідникам необхідно побачити п'ять послідовних тримісячних середніх значень, що перевищують середній поріг, перш ніж ці періоди вважатимуться "історичним епізодом Ель-Ніньйо".

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чого варто чекати від глобального погодного явища Ель-Ніньйо цього року.