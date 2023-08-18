Примхи еволюції. Майже 45% людей не мають цієї кістки у своєму тілі

В анатомії людини часто залишається непоміченою крихітна, але дивовижна особливість — мізинець на нозі. За його незначним зовнішнім виглядом криється вирішальна роль у підтримці рівноваги та русі вперед, формуванні нашої унікальної ходи.

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Мізинець на нозі часто залишається поза нашою увагою, за винятком нещасного випадку, коли ми його ламаємо. Більшість людей, найімовірніше, не знають точної кількості суглобів у мізинці на нозі, і чи відповідає ця кількість нормі для людей загалом, пише IFLScience.

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Попри свою, здавалося б, незначну будову, мізинець на нозі виконує свої обов'язки з помітною ефективністю. Переставши бути пристосуванням для лазіння по деревах, цей палець, разом із сусідніми пальцями, взяв на себе ключову роль в утриманні рівноваги та русі вперед. Примітно, що мізинець найбільше за це відповідає.

Доктор Венджей Сунг (Wenjay Sung), лікар-терапевт White Memorial Medical Group, пояснив механіку цього явища: "Ми ходимо як на тринозі, де великий палець ноги, мізинець і п'ятка відіграють свою роль опори. Якщо ви приберете одну частину цієї триноги, ви втратите рівновагу".

Виникає питання: зі скількох кісточок складається цей, здавалося б, невибагливий, але такий важливий палець на нозі?

Дослідження, проведене в 2012 році, заглибилося в це питання, коли особисті спостереження науковців розійшлися з інформацією, знайденою в медичних підручниках.

У своєму дослідженні фахівці зазначили: "Загальноприйнято вважати, що п'ятий палець ноги має три кістки з двома міжфаланговими суглобами. Однак результати нашого дослідження показують, що значна кількість людей має лише дві фаланги [кістки пальців ніг або рук] з одним міжфаланговим суглобом".

Проаналізувавши 606 пацієнтів, які пройшли рентгенографію стоп у Королівській університетській лікарні Ліверпуля (Royal Liverpool University Hospitals NHS) у 2010 році, дослідники ретельно оцінили кістки та суглоби, видимі на рентгенівських знімках пацієнтів. Результати показали, що 55,3 відсотка обстежених мали три кістки з двома суглобами, а 44,4 відсотка — дві кістки з одним суглобом.

Унікальна анатомічна конфігурація двофалангового п'ятого пальця ноги бере свій початок від спостережень Леонардо да Вінчі в 1492 році і відтоді привертає увагу небагатьох.

Вважається, що цей анатомічний варіант, ймовірно, є наслідком неповної сегментації, а не результатом зрощення фаланг, і його можна спостерігати в ембріоні вже з 12-тижневого віку. Цей варіант є лише людським феноменом, що може бути реакцією на біпедалізм і наслідком нерозвиненості дистального міжфалангового суглоба.

Дослідники також з'ясували, що такий палець на нозі може мати нетиповий вигляд, іноді його помилково приймають за перелом. Прикметно, що цей варіант пальця рідше зустрічається в європейських народах і найбільш поширений серед японського населення.

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