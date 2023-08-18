Результативність – 99,9%. Вчені створили фільтр, який видаляє мікропластик із води

Дослідники зазначають, що знайшли ефективний та екологічний спосіб очищення води від забруднення.

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В останні десятиліття мікропластик став справжнім бичем планети – вчені вже виявили його сліди у воді, ґрунті, морських мешканцях і навіть людських органах. У новому дослідженні вчені вважають, що нарешті змогли розробити ефективний та екологічний спосіб видалення мікропластику з нашої води, пише New Atlas.

Автори дослідження з Університету Британської Колумбії у Канаді вважають, що їм вдалося розробити відновлюване біорозкладне рішення на основі легкодоступних рослинних матеріалів. Було виявлено, що новий пристрій здатний вловлювати 99,9% широкого спектра мікропластику, який, як відомо, становить небезпеку для здоров'я людини.

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Зазначимо, що проблеми зі здоров'ям, пов'язані з нано- та мікропластиками, а також розробка ефективних способів їх вилучення з навколишнього середовища, перебувають у центрі уваги досліджень останні кілька десятиліть. До цього моменту не існувало практичних технологій універсального та швидкого захоплення мікропластику. Але, здається, все змінилося.

Автори дослідження назвали свій пристрій bioCap, він використовує властивості деревних відходів, зокрема тирси та природних поліфенолів, які створюють міцні молекулярні взаємодії з полімерними частинками, зокрема й мікропластики.

Для створення пристрою вчені використали тирсу як субстрат для фільтрації води. Дослідники зазначають, що такий вибір обумовлений хімічною та фізичною стабільністю матеріалу, а також тим фактом, що він містить целюлозу, геміцелюлозу та лігнін, які полегшують ефективне перенесення води. Таким чином їм вдалося модифікувати тирсу, додавши дубильну кислоту.

Далі вчені провели кілька тестів, прокачуючи воду, багату на мікропластик через колонку з встановленим bioCap. Зазначимо, що в експериментах використовувалися мікропластики, виявлені у навколишньому середовищі. Далі дослідники провели аналіз води за допомогою сканувальної електронної мікроскопії (СЕМ), який підтвердив ефективність тирси з додаванням шару дубильної кислоти у вловлюванні мікропластиків.

Результати показують, що використання лише тирси для очищення води давало коефіцієнт видалення у 10%, тоді як тирса з шаром дубильної кислоти показували результат від 95,2% до 99,9%.

За словами співавтора дослідження Орландо Рохаса, їх із колегами розчин bioCap ефективно впорався з видаленням з води мікроволокон одягу, мікрогранул із засобів для миття та мила, а також гранули від контейнерів та пакування.

У наступному лабораторному експерименті вчені перевірили здатність нового розчину видаляти дрібніші мікрочастинки (110 нм), які становлять небезпеку для здоров'я людей та тварин. У ході експерименту вчені розділили мишей на дві групи та напували їх обробленою та не обробленою водою протягом тижня. Далі дослідники перевірили їх органи та виявили, що вживання очищеної води призвело до меншого накопичення мікрочастинок.

За словами Рохаса, основною перевагою цього методу є те, що bioCap дуже простий і дешевий у виробництві, а значить його виробництво можна буде масштабувати.

Раніше Фокус писав про те, що в Китаї вчені виявили в серці людини тисячі частинок мікропластику.