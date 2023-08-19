Усе повторюється. Стародавня пожежа породила найбільше вимирання за 60 млн років, і це відбувається знову

Дослідники побоюються, що смертоносні лісові пожежі можуть дати поштовх новому масовому вимиранню, яке погубить більшість видів.

Related video

Кліматична криза, з якою зіткнулася Земля, вплинула на життя всього живого на планеті: поверхня океану сягнула рекордних показників, на сушу обрушилися інтенсивні теплові хвилі та масштабні лісові пожежі. У новому дослідженні вчені провели паралелі між останнім масовим вимиранням на планеті й тим, що відбувається зараз, пише Science Alert.

За словами дослідників з Каліфорнійського університету за останні десятиліття смертоносні лісові пожежі стали дедалі частішими, виною тому антропогенна зміна клімату та руйнівні методи управління земельними ресурсами. Науковці зазначають, що 13 000 років тому Південна Каліфорнія також пережила хвилю лісових пожеж, які назавжди змінили рослинність регіону і сприяли найбільшому вимиранню на Землі за більш ніж 60 мільйонів років.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час нового дослідження вчені зосередилися на розумінні того, які зміни відбувалися в Каліфорнії під час останнього масштабного вимирання наприкінці плейстоцену, періоду, який також відомий як льодовиковий. Відомо, що ця подія стала причиною загибелі більшості великих ссавців на планеті приблизно від 10 000 до 50 000 років тому. Дослідники зазначають, що цей період також ознаменувався драматичними змінами клімату та швидким поширенням людського населення.

Останнє велике вимирання

Останні 66 мільйонів років в історії Землі часто називають епохою ссавців. Саме в цей період наші далекі родичі скористалися вимиранням динозаврів, щоб стати на планеті видом, що домінує.

Дослідники зазначають, у плейстоцені Євразія та Америка кишіли величезними звірами, наприклад, шерстистими мамонтами, гігантськими ведмедями та вовками. Однак раптово вони зникли: Північна Америка втратила понад 70% великих видів вагою понад 44 кг, Південна Америка позбулася понад 80%, Австралія — майже 90%. По суті, лише Африці, Антарктиді та кільком віддаленим островам вдалося зберегти те, що можна вважати "природними" спільнотами тварин.

Причина цього найбільшого за останні 60 мільйонів років вимирання досі залишається неясною. Палеонтологи й археологи десятиліттями сперечаються про те, що стало причиною масової загибелі ссавців. Причому вчені виявилися збиті з пантелику не тим, що очевидних винуватців немає, по суті, їх виявилося занадто багато.

Закінчення останнього льодовикового періоду призвело до потепління клімату та зміни погодних умов, а також реорганізації рослинних угруповань. Паралельно з цим людська популяція невблаганно розширювалася і поширювалася планетою. Вчені вважають, що обидва ці фактори окремо або разом могли стати причиною масового вимирання великих ссавців.

Смертельна комбінація

Утім, деякі записи все ж припускають підказки. Наприклад, Ла-Бреа-Тар-Пітс у Лос-Анджелесі є найбагатшим у світі родовищем скам'янілостей льодовикового періоду. Тут зберігаються кістки тисяч великих ссавців, які опинилися в пастці в'язких асфальтових просочувань за останні 60 мільйонів років. Вчені витягли білки з цих скам'янілостей, а потім за допомогою радіоактивного вуглецю змогли датувати їх. Це дало змогу пролити світло на час і причини загибелі великих ссавців.

У новому дослідженні вчені знову звернулися до Ла-Бреа-Тар-Пітс і прилеглого озера Ельсінор. У результаті їм вдалося виявити свідчення драматичної події, що сталася 13 000 років тому, яка назавжди змінила рослинність Південної Каліфорнії та призвела до зникнення знакових великих ссавців.

Науковці проаналізували скам'янілості та дійшли висновку, що причиною цього найбільшого масового вимирання стала смертельна комбінація потепління клімату, багаторічні посухи та популяція людей, що швидко зростає. Саме ці чинники й підштовхнули екосистему Південної Каліфорнії до колапсу.

Автори дослідження зазначають, що також натрапили на щось нове і несподіване — каталізатором цього вимирання, мабуть, стало безпрецедентне збільшення лісових пожеж, які, як вважають учені, були влаштовані людьми.

Дослідники також вивчили зразки деревного вугілля з озера Ельсінор і виявили, що до появи людей пожежна активність у прибережній частині Південної Каліфорнії була низькою. Однак у період 13 200 і 13 000 років тому, у міру зростання людської популяції, кількість пожеж у регіоні сильно збільшилася.

Результати дослідження свідчать про те, що спека, посуха, загибель травоїдних і пожежі, спричинені діяльністю людини, привели місцеву екосистему до переломного моменту.

Уроки на майбутнє

Автори дослідження вважають, що отримані ними результати можуть стати уроком для людства і пролити світло на сьогоднішню кліматичну кризу і кризу біорізноманіття. Вчені вважають, що комбінація, яка 13 000 років тому призвела до масового вимирання великих ссавців, розігрується і сьогодні. Ми вже спостерігаємо потепління клімату, збільшення чисельності населення, втрату біорізноманіття та масштабні пожежі, спричинені діяльністю людини.

Тривожною відмінністю є те, що сьогодні температура підвищується в 10 разів швидше, ніж наприкінці льодовикового періоду, що сприяє п'ятикратному збільшенню частоти та інтенсивності пожеж, а також значно розширює їхню площу.

Паралелі між вимиранням мегафауни в пізньому плейстоцені та сьогоднішніми екологічними кризами разючі. А тому вчені впевнені, що людству варто замислитися і вжити необхідних заходів уже зараз.

Раніше Фокус писав про те, що до кінця століття на людство чекає масштабна "корекція населення".