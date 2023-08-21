Візантійський імператор мав дарданське походження: археологічні докази з Косово (фото)

На археологічній ділянці Ульпіана, Косово, дослідники зробили важливе історичне відкриття. Воно стосується мозаїки, присвяченої візантійському імператору Юстиніану.

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Знайдений напис є одним із небагатьох прикладів латинських присвят імператорського подружжя в пізньоримську епоху. В античні часи Ульпіана, яка є об'єктом археологічних досліджень з 1954 року, слугувала центральним осередком політичної, грошової та культурної діяльності, пише Arkeonews.,

Серед визначних знахідок — сліди доримського життя, виявлені під час розкопок у 2009-2011 роках. Цей регіон мав важливе значення як частина Дарданського царства і був притулком для мешканців дарданської та іллірійської спільнот.

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Нещодавнє відкриття цієї мозаїки, а також відкриття великої єпископської базиліки у 2022 році, є результатами фінансованого ЄС проєкту під назвою "Європейська археологічна місія в Косово: від Ульпіани до Юстиніани Секунди".

На думку археологів, знахідка цього напису слугує доказом, що підтверджує дарданське походження імператора Юстиніана. Відзначається, що імператор Юстиніан (527-565 рр.) народився в Тауресіумі, який знаходився поблизу сучасного Скоп'є.

Арбен Хайдарі, професор археології Приштинського університету, вважає виявлення цього напису найважливішим відкриттям археологічної історії Косова. Зокрема, Хайдарі наголошує, що ключовим елементом напису є згадка про місто Дарданія, що свідчить про те, що дарданський народ не романізувався і не втратив своєї ідентичності.

Напис імператора Юстиніана вважається найважливішим відкриттям Фото: Minister of Culture, Youth, and Sports of the Republic of Kosovo, Hajrulla Çeku / Facebook

"Це дуже важливо, враховуючи той факт, що у багатьох статтях і дослідженнях намагаються стверджувати, що дарданці втратили свою ідентичність, були романізовані та зникли в середні віки. Це відкриття має велике значення з цього погляду", — пояснює Хайдарі.

Напис простягається через центральну частину базиліки, і дослідники провели розкопки на площі понад 460 квадратних метрів, виявивши різні орнаменти з рослинними та фауністичними мотивами.

"Напис залишив нас здивованим, тому що він зберігся так, що підтверджує той факт, що ми справді маємо справу з дарданським містом, побудованим імператором дарданського походження", — сказав Мілот Беріша, керівник археологічного парку "Ульпіана".

Розкопки в Косово

Професор Крістоф Годдард, співробітник Вищої нормальної школи в Парижі зазначив, що Косово є унікальним місцем для археології, оскільки в Європі рідко можна знайти недоторкане місце.

"Те, що ви можете побачити тут, — це місце, яке було недоторканим до нас. Ми впевнені в цьому; сумнівів немає. Це унікальне явище в Європі, уявіть, що у нас є щось на кшталт двох Помпей — одні площею 35 гектарів, а інші — 19 гектарів", – сказав Годдард.

Раніше Фокус писав про незвичайний храм, який археологи виявили в Болгарії.