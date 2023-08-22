Новий щит: вакцина Abrysvo від Pfizer захищає немовлят від РСВ

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалило вакцину, призначену для введення вагітним жінкам, щоб захистити їхніх новонароджених від респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ) протягом перших шести місяців життя.

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Розроблена компанією Pfizer, одноразова ін'єкція стимулює вироблення захисних антитіл, які згодом передаються від матері до дитини через плаценту. Слід зазначити, що це перший випадок застосування вакцини, яка гарантує захист від РСВ для немовлят. Цей вірус може спричинити важке захворювання нижніх дихальних шляхів, особливо небезпечне для новонароджених, пише NBC News.

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Однак важливо зазначити, що попереднього місяця FDA схвалило ін'єкційний препарат проти РСВ, розроблений спеціально для немовлят. Цей ін'єкційний препарат вводить антитіла безпосередньо в кров.

Перед публічним розповсюдженням вакцини Pfizer консультативна група Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) повинна спочатку надати рекомендації щодо її реципієнтів. Після цього офіційну рекомендацію щодо вакцини надасть докторка Менді Коен, директорка Центру з контролю та профілактики захворювань США.

Компанія Pfizer повідомила, що консультативна група CDC збереться, найімовірніше, на початку жовтня. Після отримання офіційної рекомендації компанія має намір якнайшвидше зробити вакцину доступною для громадськості.

Вакцина, що отримала назву Abrysvo, дозволена до використання вагітним жінкам на терміні вагітності від 32 до 36 тижнів. Цю ж вакцину раніше схвалили наприкінці травня для осіб віком від 60 років.

Як правило, RSV-інфекція протікає в легкій формі, і більшість дітей перехворівають до 2 років. Однак важкі випадки можуть призвести до пневмонії або бронхіоліту, які характеризуються запаленням дихальних шляхів.

Особливо вразливими є люди похилого віку та немовлята, оскільки РСВ є причиною до 300 щорічних смертей серед дітей віком до 5 років у США та до 160 000 госпіталізацій серед людей віком 65 років і старше.

Хоча Abrysvo обіцяє надійний захист від важких випадків РСВ, залишаються питання щодо тривалості цього захисту Фото: 24 канал

Хоча Abrysvo обіцяє надійний захист від важких випадків РСВ, залишаються питання щодо тривалості цього захисту.

У дослідженні, що охопило майже 7400 учасників, Abrysvo продемонструвала зниження на 82% ризику важких захворювань, пов'язаних з РСВ, серед немовлят протягом приблизно трьох місяців після народження. До шестимісячного віку рівень ефективності становив близько 69%.

Серед поширених побічних ефектів, про які повідомлялося серед вагітних жінок, які отримали вакцину, були втома, головний біль, біль у місці ін'єкції, біль у м'язах, нудота, біль у суглобах і діарея.

У травні дорадчий комітет FDA розглянув дані про вакцину. Визнавши її ефективність, комітет висловив занепокоєння щодо тривалості захисту та потенційного ризику передчасних пологів. Дослідження показало дещо вищу частоту пологів до 37 тижнів вагітності серед тих, хто отримував вакцину (5,7%), порівняно з тими, хто отримував плацебо (4,7%).

Важливо зазначити, що обидва спостережувані показники були нижчими за рівень передчасних пологів у загальній кількості, який, за даними CDC, становить приблизно 10%. Компанія Pfizer взяла на себе зобов'язання здійснювати постійний нагляд за ризиком передчасних пологів серед реципієнтів вакцини.

Хай там як, це безпрецедентний розвиток подій: батьки, які очікують на сезон РСВ, і ті, хто має немовлят, тепер мають у своєму розпорядженні захисні заходи.

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