Трильйони градусів Цельсія: вчені розповіли, де у Всесвіті знаходиться найспекотніше місце

Якщо ви думаєте, що це планета або зірка, то це не так. Це більш загадковий об'єкт.

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Найспекотнішим об'єктом у Сонячній системі є Сонце. Але температура його поверхні становить 5500 градусів Цельсія і це не йде ні в яке порівняння з температурою найспекотнішого місця у Всесвіті, пише Live Science.

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За словами Деніела Палумбо з Гарвардського університету, США, найспекотніші місця у Всесвіті розташовані біля надмасивних чорних дір. Такі об'єкти знаходяться в центрах майже всіх галактик. Вони мають величезну масу, яка перевищує масу Сонця в мільйони і мільярди разів, тому мають просто неймовірну гравітацію. Завдяки цьому все, що потрапляє в околиці таких чорних дір, починає обертатися навколо них в акреційних дисках.

Усю речовину з цього диска з величезною швидкістю поглинає чорна діра, але водночас частинки матерії стикаються одна з одною, і через тертя виникає значне підвищення температури — воно може сягати трильйонів градусів Цельсія. Ця температура ще більше зростає, коли чорна діра викидає частину матерії в космос у вигляді релятивістського струменя.

Найспекотніші місця у Всесвіті знаходяться біля надмасивних чорних дір Фото: NASA

За словами Палумбо, зараз найспекотнішим місцем у Всесвіті вважається квазар під назвою 3C273, розташований на відстані в 2,4 млрд світлових років від нас. Квазари являють собою дуже яскравий об'єкт, який виникає, завдяки деяким надмасивним чорним дірам і квазарам, що оточують їх. Вважається, що температура в центрі цього квазара становить приблизно 10 трильйонів градусів Цельсія. Але ці дані все ще потребують уточнення.

З іншого боку, за словами Кушика Чаттерджі з Гарвардського університету, хоча він погоджується з думкою колеги щодо того, що поруч із чорними дірами найспекотніше в космосі, є й інші такі ж місця. Науковець вважає, що нехай і на короткий час, але найспекотніші місця в космосі будуть скрізь, де відбуваються певні космічні катастрофи.

Квазар 3C273, знімок космічного телескопа Хаббл Фото: NASA

Йдеться про зіткнення двох нейтронних зірок, які з'являтися після смерті звичайних масивних зірок. Під час такого зіткнення речовина нагрівається до температури у 800 млрд градусів Цельсія. Така ж температура може виникнути і під час зіткнення не дуже великої чорної діри з нейтронною зіркою.

Науковці отримують дотепер про температуру середовища біля чорних дір або ж температуру після зіткнень вищевказаних об'єктів завдяки вивченню звичайного світла, радіохвиль і рентгенівського світла, що виділяється під час тих чи інших подій.

Тому говорити про максимально точність отриманих даних поки зарано, і вчені вважають, що в недалекому майбутньому з новими технологіями вони зможуть не тільки уточнити температуру квазара 3C273, а й, можливо, знайдуть ще більш спекотне місце у Всесвіті.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, яку максимальну швидкість у космосі розвивають чорні діри. Прямо зараз крізь Всесвіт летять чорні діри зі швидкістю трохи менше 10% швидкості світла.