Ранній Всесвіт був не зовсім таким, як передбачалося: на це вказують чорні діри

Вчені з'ясували, що величезні активні чорні діри, були напрочуд рідкісним явищем на початку історії космосу. Це багато що змінює в розумінні раннього Всесвіту.

Related video

Завдяки спостереженням космічного телескопа Вебб, астрономи з'ясували, що, коли Всесвіту було від 4 до 6 млрд років, у ньому існувало набагато менше величезних чорних дір, які активно поглинали матерію, ніж вважалося раніше. Тобто ранній Всесвіт був більш стабільним місцем, ніж передбачалося. Результати нового дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Надмасивні чорні діри знаходяться в центрі всіх величезних галактик. Їхня маса в десятки і сотні мільйонів і навіть мільярдів разів більша за масу Сонця. Деякі з цих чорних дір настільки швидко поглинають матерію, що з аккреційного диска, який їх оточує, виривається дуже потужне випромінювання. Таким чином центр галактики перетворюється на активне ядро, а сама галактика також називається активною. Іноді буває так, що випромінювання настільки сильне, що воно закриває собою світло всіх зірок цієї галактики, у такому разі ми маємо справу з квазаром.

Раніше вважалося, що в "підлітковому" віці Всесвіту (йому 13,8 млрд років), тобто приблизно між 6 і 7 млрд років після Великого вибуху, в космосі існувало багато активних величезних чорних дір. Адже в цей період відбувалося бурхливе виникнення величезної кількості нових зірок і галактик, а тому для чорних дір вистачало матерії для швидкого поглинання.

Але автори нового дослідження вважають, що Всесвіт був більш стабільним місцем, адже результати спостережень за кількома тисячами галактик показали, що активних надмасивних чорних дір у той час було дуже мало. Це стало справжнім сюрпризом для вчених, які очікували побачити їх трохи більше, ніж показували попередні спостереження, проведені ще до запуску телескопа Вебб.

Автори нового дослідження вважають, що Всесвіт був більш стабільним місцем, адже результати спостережень за кількома тисячами галактик показали, що активних надмасивних чорних дір на той час було дуже мало Фото: ESO

Вчені вважають, що це говорить про те, що величезні чорні діри можуть набирати масу набагато повільніше, ніж передбачалося. Такі активні чорні діри, не провокують появи великої кількості випромінювання з їхнього навколишнього середовища, а тому їх складно виявити.

Те, як росли чорні діри в ранньому Всесвіті, ще до кінця незрозуміло. Але вчені вважають, що це потрібно з'ясувати, адже своєю поведінкою чорні діри впливають на еволюцію галактик. А значить і на еволюцію всього Всесвіту.

Але нове відкриття вказує на те, що чорні діри, які повільно зростають, можливо, і не впливають на розвиток своїх галактик. Зокрема, йдеться про маленькі галактики, які також ростуть.

Ще один сюрприз очікував учених, коли вони проаналізували отримані дані. Вони не побачили в не дуже масивних галактиках великої кількості пилу, що свідчить про активну появу нових зірок.

Фокус уже писав про те, що астрономи вперше зробили важливе відкриття про молоді зірки. Вчені вперше виявили в особливого типу дуже молодих зірок з малою масою найпотужніше випромінювання.

Також Фокус писав про те, що за допомогою вивченої галактики Сомбреро, яка розташована за 31 млн світлових років від Землі, вдалося знайти нову галактику з активним ядром.