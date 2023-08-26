У Стародавньому Єгипті одружувалися зі своїми братами, сестрами та дітьми: правда чи міф

Вважається, що правителі Стародавнього Єгипту одружувалися зі своїми родичами. Вчені прояснили ситуацію з цим популярним твердженням.

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У науково-популярній літературі можна зустріти твердження про те, що фараони і цариці Стародавнього Єгипту одружувалися з братами, сестрами, а іноді навіть зі своїми дітьми. Наприклад, можна знайти інформацію про те, що фараон Рамсес II одружився зі своєю дочкою, а цариця Клеопатра VII вийшла заміж за свого брата. Але чи є в цьому хоч частка правди? Про це пише Live Science.

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За словами єгиптолога Марсело Кампаньо, якщо говорити про те, правда чи міф те, що правителі Стародавнього Єгипту укладали не зовсім звичайні шлюби, то насправді таке траплялося. При цьому подібна практика існувала не тільки серед вищого класу, а й серед простолюдинів. Але ці шлюби були різні й залежали від часу їх укладення, а також від того, хто саме одружувався, каже науковець.

За словами Кампаньйо, досі точаться дискусії щодо того, хто саме і коли в Стародавньому Єгипті одружувався зі своїми братами, сестрами та іноді навіть дітьми. Вважається, що шлюби між братами і сестрами були поширеною практикою серед багатьох верств населення в період між 30 роком до н.е. і 395 роком н.е., коли Римська імперія контролювала Стародавній Єгипет. Як показують історичні джерела, до цього такі шлюби хоч і укладалися, але набагато рідше.

Храми Абу-Сімбел присвячені фараону Рамсесу II і його дружині Нефертарі. Але у Рамсеса II було кілька дружин, зокрема і його власна дочка Фото: Wikipedia

"Фараони і цариці іноді одружувалися зі своїми братами і сестрами і це можливо було пов'язано з їхніми релігійними переконаннями. Також фараони іноді одружувалися зі своїми доньками", — каже Кампаньо.

Учений називає найяскравіші приклади таких шлюбів:

фараон Сенусрет I (правив Стародавнім Єгиптом приблизно з 1961 до 1917 року до н. е.) був одружений зі своєю сестрою;

фараон Аменхотеп I (правив Стародавнім Єгиптом із 1525 до 1504 рр. до н. е.) також одружився зі своєю сестрою;

цариця Клеопатра VII (правила Стародавнім Єгиптом з 51 по 30 рр. до н. е.) вийшла заміж за свого брата;

фараон Рамсес II (правив Стародавнім Єгиптом з 1279 до 1213 рр. до н. е.) одружився з однією зі своїх дочок.

Фараони в Стародавньому Єгипті часто мали кілька дружин і наложниць, а в кровозмісних шлюбах іноді народжувалися діти. Деякі вчені припускають, що це сприяло виникненню проблем зі здоров'ям у знаменитого фараона Тутанхамона.

Голова статуї Рамсеса II в Луксорському Храмі Фото: Wikipedia

За словами Лейре Олабаррія з Університету Бірмінгема, Велика Британія, багато правителів Стародавнього Єгипту, коли одружувалися з братами або сестрами, наслідували двох богів — Осіріса та Ісіду. Згідно з єгипетською міфологією, ці боги були братом і сестрою, які також були чоловіком і дружиною. Можливо, так фараони та цариці намагалися підкреслити свій статус представників богів на землі.

За словами Олабаррія, після 1500 року до н.е. дуже важко виявити свідчення шлюбів між братами та сестрами в історичних записах. Це пов'язано з тим, що символ, яким до цього позначали сестру, став використовуватися для позначення дружини або коханки.

Учені досі не дійшли єдиної думки, чому шлюби між братами і сестрами в Стародавньому Єгипті стали зустрічатися частіше після початку правління стародавніх римлян. Деякі вчені вважають, що насправді батьки нареченої всиновлювали майбутнього чоловіка своєї дочки перед укладенням шлюбу. Але він не був родичем для своєї дружини. Вважається, що в цьому була економічна вигода. При цьому такі шлюби, як показують джерела, були доволі поширеним явищем у простолюдинів. Інші вчені вважають, що шлюби між братами і сестрами заохочували батьки, щоб не розділяти нажите майно і багатство, якщо таке було.

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