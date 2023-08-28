Подорожували не лише на орлах: як древні гобіти потрапили на ізольований острів

Майже через два десятиліття після оголошення про відкриття Homo floresiensis, відомих як "гобіти", деякі питання про цей вимерлий людський вид не мають відповіді. Серед ключовим є те, як вони потрапили на острів Флорес.

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Антропологиня Дін Фальк з Університету штату Флорида вважає, що предки цих мініатюрних гомінінів могли потрапити на індонезійський острів Флорес за допомогою спальних гнізд, які вони споруджували на деревах з листя та інших рослинних матеріалів, пише Ancient Origins.

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Ймовірно, предки гобітів були соціальними істотами, які разом ночували у таких гніздах, аналогічно до африканських людиноподібних мавп. Ці гнізда могли потрапляти у воду, через цунамі чи повені, та переноситися течією. Фальк припускає, що "якщо це траплялося достатньо разів, існує ймовірність створення життєздатної популяції-засновника".

Дослідниця вважає, що пальми слугували природним матеріалом для плотів, особливо в цій частині світу. До прикладу, можна навести розповсюдження равликів та інших невеликих істот, прикріплених до пальмового листя. Неможливо встановити вихідну точку, проте вчена припускає, що це могли бути Ява, Сулавесі або Філіппіни, або ж навіть материкова Азія.

Доктор Турстон Клівленд Хікс, приматолог з Варшавського університету, вказує: "Той факт, що всі людиноподібні мавпи будують гнізда, означає, що наші власні предки-гомініди, ймовірно, також їх створювали, принаймні на ранньому етапі. Отже, знання про влаштування гнізд у наших найближчих родичів може допомогти нам зрозуміти те, що зробили наші предки".

Мапа Валласеа з позначенням місця розташування острова Сулавесі Фото: Base map generated using ArcGIS by M. Kottermair and A. Jalandoni / Plos One

Відомо, що гобіти виготовляли кам’яні інструменти, а аналіз їхніх кісток показує, що вони подовжували проводити час на деревах. На жаль, визначити рівень спритності Homo floresiensis складно, оскільки серед кісток рук та зап’ястків не вистачає багатьох фрагментів.

Досі спроби виділити придатну для використання ДНК Homo floresiensis були невдалими. Теорії дослідників розходяться — дехто вважає цих мініатюрних істот нащадками Homo erectus, Homo habilis або навіть більш давніх гомінінів, таких як австралопітеки з Африки. Залишається загадкою, чи відносити їх до карликових Homo erectus, чи до окремої лінії, що походить з Африки.

Місцева міфологія пов'язує гобітів з Ебу Гого, лісовим духом, якого дехто називає "бабусею-людожеркою". Легенди розповідають про випадки викрадення Ебу Гого дітей, які часто перехитрили його і втекли, що нагадує історію Гензеля і Гретель. Дехто вважає, що розповідь про Ебу Гого походить від взаємодії між людьми та гобітами.

Доки не з'являться нові докази, Homo floresiensis, ймовірно, походять від периферійної популяції Homo erectus, які випадково потрапили до Флореса, де вони проіснували приблизно 50 000 років тому.

Раніше Фокус писав, що перші гомініди з'явилися в Європі. Ці нові відкриття перевернули еволюцію з ніг на голову.