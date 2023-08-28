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Технології та наука

Ароматний емісар. Дослідники розповіли, чому для давніх греків лаванда стала справжнім скарбом

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Фото: Getty Images | Лаванда — вічнозелена рослина, яка завоювала визнання людей завдяки своїм властивостям

Лаванда — вічнозелена рослина, яка завоювала визнання людей завдяки своїм властивостям. Саме слово походить від латинського "lavare", що означає "мити, чистити". У стародавньому світі її цінували за неповторний аромат, красу і величезну користь.

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Лаванда, одна з найпопулярніших трав у світі, високо цінується ще з давньогрецьких часів. Ба більше, саме давні греки першими серед європейців почали вивчати, культивувати та цінувати цю рослину, пише GreekReporter.

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Перші відомі згадки про цю рослину налічують понад 2 500 років. У Стародавньому Єгипті лаванду використовували в бальзамуванні та косметиці. Це підтвердилося, коли археологи відкрили гробницю Тутанхамона в 1922 році і виявили баночки з мазями, що містять елементи, які нагадують лаванду.

Очевидно, ця рослина привернула увагу королівських родин, які використовували її в косметичних процедурах, масажних оліях і ліках. Крім того, заможні чоловіки також наносили цю мазь на голову, щоб наповнити своє тіло ароматом.

Вважається, що лаванда вперше з'явилася на грецьких островах, а потім її завезли до Франції близько 600 року до нашої ери. До 17 століття вона поширилася в інших країнах, включаючи Англію та Сполучені Штати.

Стародавні греки високо цінували численні властивості лаванди і використовували її як ароматичну, лікарську та парфумерну речовину. У 3 столітті до нашої ери грецький філософ Теофраст описав її цілющі властивості у своїй книзі "Про запахи".

Цікаво, що грецький філософ Діоген вважав за краще наносити лаванду на ноги, а не на голову, кажучи: "Коли наносиш пахощі на голову, вони злітають у повітря, але якщо я наношу їх на ноги, аромат огортає все моє тіло і піднімається до носа".

Анакреонт, видатний грецький лірик, рекомендував наносити лавандову мазь на груди.

Протягом століть лаванду використовували в милі та косметиці завдяки її свіжому аромату та антисептичним властивостям. Травники також використовували цю рослину як лікарський засіб.

У Стародавній Греції її вважали засобом від безсоння і болю в спині. Навіть Діоскорид, відомий лікар і один із батьків ботаніки, стверджував, що вживання лаванди допомагає під час розладів травлення, болів у горлі та головних болів.

Гіппократ, батько медицини, також високо оцінював властивості лаванди, пишучи, що вона "зігріває мозок, втомлений роками". Він зазначав, що вживання цієї рослини в їжу дуже цілюще в разі захворювань печінки і селезінки. Крім того, Гіппократ вважав, що обкурювання лавандою здатне знищити не тільки важкий запах, але і злого духа.

Сьогодні ця рослина асоціюється з французьким Провансом, але в Греції також є безліч квітучих лавандових полів. Вони розташовані на материковій частині країни далеко від популярних туристичних маршрутів.

Греція. Салоніки. Лаванда

У період цвітіння, який припадає на літні місяці, особливо на червень, аромати лавандових полів можна відчути за багато метрів. Аромати освіжають важке жарке повітря у спекотні грецькі літні місяці, даруючи перепочинок від сонця.

Раніше Фокус писав, що відомо про символ воїнів зі Стародавньої Греції.