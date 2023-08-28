Врятуватися від задухи та спеки: як охолодити квартиру, не використовуючи кондиціонер (фото)

Дослідники попереджають, що спекотна погода, з якою людство зіткнулося у 2023 році, лише посилюватиметься, а тому варто потурбуватися про те, як охолодити наші домівки.

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Липень 2023 року офіційно визнали найспекотнішим за всю історію спостережень, водночас дослідники попередили, що це ще не межа, і людству варто готуватися до більш інтенсивних хвиль тепла, екстремальних лісових пожеж та інших кліматичних змін, з якими ми маємо зіткнутися в майбутньому, пише IFLScience.

Результати нового дослідження вчених з Оксфордського університету показують, що в майбутньому вплив палючих температур вийде за межі традиційно теплих регіонів. Фактично вчені виявили, що якщо глобальне підвищення температури Землі збільшиться з 1,5°C до 2°C, країни північних широт, зокрема Велика Британія, Норвегія, Фінляндія та Швейцарія, зіткнутися з найбільшою відносною кількістю незручно спекотних днів.

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В особливо спекотні дні люди в різних куточках світу шукають будь-які способи охолодити свої будинки. Кондиціонер є одним із найдієвіших способів, проте вони споживають велику кількість енергії. Деякі також використовують холодоагенти, фторвмісні гази, які в разі витоку можуть лише посилити глобальне потепління.

Дослідники вважають, що поголовне використання кондиціонерів у майбутньому призведе лише до подальшого глобального потепління планети. А тому людству варто розглянути інші способи зберегти прохолоду в домі, які не шкодять клімату Землі.

Сховатися від сонця

Вчені пропонують захистити будівлі від занадто сильного тепла, створивши бар'єр між ними та сонячними променями. Цього можна домогтися кількома способами: від світловідбивних і вентильованих дахів до зовнішніх віконних віконниць і навісів.

Наприклад, попереднє дослідження, проведене в Іспанії, показало, що прості віконниці на вікнах здатні знизити потребу в охолодженні до 14%. Навіть просте фарбування даху у світлий тон здатне знизити температуру в приміщенні. Дослідження, проведені в Пакистані, показали, що цей підхід дає змогу знизити потребу в охолодженні приміщення на більш ніж 7%.

Крім того, дослідження, проведене в Мельбурні (Австралія), показало, що крони дерев, які створюють на будівлях тінь, здатні знизити температуру поверхні будівель на 9°C.

Як захистити будівлю від сонця Фото: Jesus Lizana

Природна вентиляція

Одним з ефективних способів охолодити погано вентильовану будівлю — відкрити вікна, коли зовнішня температура падає. Це дасть змогу теплу вийти назовні й впустить всередину більш прохолодне повітря. Провітрювання будівлі прохолодним повітрям вночі також може довше зберігати прохолоду протягом дня.

Методи природної вентиляції будівель Фото: Jesus Lizana

Охолодження без контролю температури

Наше сприйняття прохолоди визначається не тільки температурою, а й іншими чинниками, такими як:

вологість;

швидкість повітря.

У цьому разі не останню роль зіграють вентилятори, незалежно від того, встановлені вони на стелі чи стоять на підлозі. Дослідження показують, що об'єднавши зусилля вентилятора і кондиціонера, можна підвищити температуру термостата з 24°C до 27°C і водночас почуватися прохолодно. Результати дослідження показують, що цей простий прийом може знизити споживання енергії на охолодження більш ніж на 20%.

Якщо ж без кондиціонера ніяк не обійтися, вчені радять обирати агрегати з високою ефективністю, що використовують холодоагенти з низьким потенціалом глобального потепління. Щоб з'ясувати, наскільки вони ефективні, є показник, який називається коефіцієнтом енергоефективності (ERR) — вам потрібно вибрати пристрій з ERR, близьким до чотирьох або вище.

Науковці зазначають, що головним є пошук рішень, які ефективно працюють разом і зможуть бути адаптовані, щоб уникнути витрат на установку і знизити кількість споживаної енергії.

(а) збереження прохолоди тільки за рахунок контролю температури; (b) з використанням усіх змінних теплового комфорту Фото: Jesus Lizana

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, хто відповідальний за неймовірну спеку у 2023 році.