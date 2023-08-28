Шрами на тілі Землі. Кліматична криза може відкрити нові "Врата пекла" в Росії та Канаді

Дослідники вважають, що кількість масштабних обвалів може збільшитися через екстремальні температури, з якими зіткнулася планета.

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Мегаобвал у Батагайці на північному сході Росії, також відомий як "Ворота в пекло", є найбільшою геологічною особливістю такого роду, принаймні, наскільки відомо вченим. Він розташований у сибірській пустелі й оточений зеленими бореальними лісами, пише IFLScience.

Хоча дані "Врата пекла" виняткові у своїх розмірах і висоті, це не єдиний спад, викликаний кліматом, який залишив шрам на поверхні нашої планети за останні кілька десятиліть.

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Зазначимо, що термін "мегаспад" не набув широкого поширення серед геологів і не має суворого наукового визначення. Однак він пов'язаний з відомим терміном "спад", який позначає пухку масу матеріалу або каміння, що впала зі схилу пагорба, кручі або берегової лінії. Як правило, мегаспади виникають унаслідок порушення земель землетрусами, таненням мерзлоти або підриву річки. Наприклад, коли подібні обвалення відбуваються в арктичних районах унаслідок танення багатих льодами ділянок суші, їх називають регресивними відлигами.

Науковці зазначають, що кратер Батагайка на сьогодні є найбільшим із відомих прикладів регресивної відлиги, що також називається мегаобвалом. Дослідники зазначають, що кратер має глибину близько 100 метрів, простягається приблизно на 1 кілометр і займає площу близько 77 гектарів. Він розташований у Російській Республіці Саха, між населеними пунктами Батагай і Есе-Хайя, у районі багатому на вічну мерзлоту.

Попри те, що кратер схожий на "рану" від катастрофічної події, що сталася тисячі років тому, насправді спад почався лише кілька десятиліть тому, а причиною стало потепління. До слова, кратер продовжує збільшуватися і донині в міру того, як нагрівається планета.

Річ у тім, що вічна мерзлота, по суті, скріплювала тут землю, однак потепління перетворило цей "цемент із льоду" на воду. У результаті земля розхиталася і піддалася — потік сміття понісся вниз по схилу до річки.

Вчені зазначають, що в міру того, як земля продовжує опускатися, все більше замерзлого ґрунту піддається впливу тепла, а розмір кратера збільшується. Деякі попередні дослідження засвідчили, що "Врата в пекло" збільшуються зі швидкістю 10-30 метрів на рік.

Однак це не єдині подібні "врата" на тілі Землі. За даними Геологічної служби Північно-Західних територій, деякі з найбільших мегаобвалів також розташовані на плато Піл, на схід від гір Річардсон у Канаді. При цьому Росія все ж залишається "гарячою точкою" подібних утворень, оскільки вічна мерзлота покриває близько 65% території країни.

Дослідники попереджають, що невблаганне нагрівання планети призводить до виникнення нових відтавань вічної мерзлоти. Наприклад, згідно з одним із досліджень тисячі зсувів ґрунту, спричинених змінами клімату, було виявлено у високих широтах Арктики за останні десятиліття. Статистика показує, що в період з 1984 по 2015 рік чисельність подібних "ран на тілі Землі" збільшилася в рекордні 60 разів. Причому більша частина обвалів з'явилася після чотирьох особливо спекотних років.

Вчені побоюються, що подальше потепління Землі призведе до того, що подібних кратерів надалі ставатиме тільки більше. Сьогодні неможливо передбачити, чи будуть вони настільки масивними, як мегаспад у Батагайці, однак те, що вони будуть, не викликає сумнівів.

Раніше Фокус писав про те, що "Врата пекла" на північному сході Росії "розкриваються" на 30 м на рік.