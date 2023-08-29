Дослідження ставить під сумнів теорію "квіткових поховань" неандертальців: що знайшли вчені

Похований у позі ембріона та огорнутий пилком квітів, Шанідар IV, скелет неандертальця, знайдений у 1960 році, викликав глибоку дискусію про нашу доісторичну спорідненість.

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Всупереч поширеному уявленню про неандертальців як про примітивних людей, феномен, названий Шанідарським квітковим похованням, відкрив альтернативний образ неандертальців як істот, що відзначалися емпатією, демонструючи готовність долати гірську місцевість у пошуках ботанічних прикрас для своїх покійних. Останні дані свідчать про перегляд цієї інтерпретації, хоча залишається твердження, що неандертальці дотримувалися значних поховальних звичаїв, пише the Guardian.

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Рід неандертальців зник приблизно 45 000 років тому, і до наших днів дійшли лише мізерні залишки їхнього існування. Однак у другій половині 1950-х — на початку 1960-х років археолог Ральф Солецький натрапив на останки десяти неандертальців — чоловіків, жінок і дітей — у печері Шанідар, розташованій у горах Загрос в Іракському Курдистані.

Поруч з одним чоловічим екземпляром, відомим як Шанідар IV, виявили скупчення зістареного пилку. Вважалося, що вони є залишками квіткових пиляків, отриманих зі зрізаних квіток, що підтвердило припущення Солецького про квіткове поховання.

Професор Кріс Хант з Ліверпульського університету Джона Мура зазначив: "Хоча згодом ці докази вважали сумнівними, неймовірний ефект цієї розповіді залишився в більшості археологічних навчальних дисциплін".

Проте сучасні розкопки поблизу місця, де Солецький вперше знайшов знахідку, спонукають до переоцінки цієї гіпотези. Хант і його колеги виявили ще два трупи неандертальців, один з яких, позначений як Шанідар Z, лежить поруч із місцем знахідки Шанідар IV і трохи нижче від нього.

Ба більше, інші фрагменти кісток і зуби знайдені приблизно на відстані 15 см під цими рештками. Тріада тіл, схоже, похована в траншеєподібній структурі, з якої час від часу витікала вода, поруч з масивним скельним утворенням. Ієрархічна стратифікація решток вказує на поетапне розміщення, яке могло відбуватися протягом багатьох десятиліть або навіть століть.

Хант пояснив: "Очевидно, що це повторювана тема: неандертальці щонайменше тричі відвідували осадові породи, що прилягають до цієї траншеї, послідовно розміщуючи в ній тіла. Хоча археологічні висновки щодо традиції є складними, повторюване розташування свідчить про ритуалізовану практику поховання померлих, яка проводилася з помітною ретельністю, про що свідчить повний скелет".

Печера Шанідар Фото: Вікіпедія

Переглянувши початкову ідентифікацію пилку, дослідники виявили безліч типів квітів, причому не всі ці рослини цвіли одночасно — так, ставлячи під сумнів гіпотезу про похоронні квіти. Натомість дослідницька група постулює, що найімовірнішим джерелом скупчення пилку були бджоли, що гніздилися, і ця гіпотеза підкріплюється виявленням артефактів, безпосередньо пов'язаних із цими комахами.

А проте дослідницька група виявила фрагменти деревних порід, що огортали останки, з супутніми скупченнями пилку дерев. Хант розмірковував: "Хоч як сумно розбирати історію про поховання з квітами, вона просякнута чарівністю, вона вабить альтернативною загадкою, не менш дивовижною за своєю суттю".

Дослідники додають, що навіть якщо ці рослини не слугували поховальними приношеннями чи пам'яттю в сучасному розумінні, їхнє потенційне включення мало б глибоке поведінкове значення. Випадки, коли об'єкти або матеріали навмисно розміщуються разом з останками неандертальців, надзвичайно рідкісні.

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