Необмежений об'єм пам'яті. Ми можемо нарешті дізнатися, чому в людей такий великий мозок

Протягом еволюції гомінідів людський мозок збільшився втричі протягом приблизно чотирьох мільйонів років.

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Рушійні сили, що стоять за розширенням енцефалічної структури, залишаються під покровом таємничості. Розв'язуючи цю складну головоломку, біолог ретельно розробив обчислювальну структуру, яка моделює еволюцію нашого когнітивного апарату. Ці зусилля привели до припущення, що розміри людського мозку можуть бути зумовлені темпом нашого статевого дозрівання, пише IFLScience.

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У дослідженні, яке ще не пройшло експертну оцінку, Маурісіо Гонсалес-Фореро з Університету Сент-Ендрюса розкриває результати своєї моделі. Він стверджує, що усталені обґрунтування, які пояснюють різке збільшення обсягу людського мозку, недостатні для точного з'ясування пропорцій нашого мозкового механізму.

Гонсалес-Фореро ставить під сумнів часто цитоване уявлення про те, що ескалація конкуренції між видами штовхає їх до розширення когнітивних здібностей, що згодом призводить до збільшення розмірів мозку. Він стверджує, що "конкурентні перегони виявляються неадекватними у створенні еволюційно стабільного мозку і тіла людських пропорцій, враховуючи супутні метаболічні витрати".

По суті, стимулювання росту мозку вимагає певних витрат і обмежує розподіл енергії, призначеної для дозрівання інших соматичних тканин. У контексті конкурентного сценарію доцільність вирощування такого експансивного мозку з одночасним наділенням організму чудовими пропорціями тіла стає неправдоподібною.

Гонсалес-Фореро формулює обчислювальну модель, яка поєднує еволюційну динаміку та динаміку розвитку, спеціально спрямовану на вимірювання метаболічних витрат, спричинених розширенням певних категорій тканин. Дослідник реконструює розміри мозку та тіла семи різних видів гомінідів.

Починаючи з австралопітеків афарських (Australopithecus afarensis), до яких належить славнозвісна Люсі, і рухаючись по еволюційній шкалі до Homo sapiens, Гонсалес-Фореро виявляє взаємопов'язаний зв'язок між розміром мозку та віком статевого дозрівання. Зокрема, зі збільшенням віку, в якому відбувається статеве дозрівання, спостерігається одночасне збільшення пропорцій мозку.

На прикладі Homo sapiens автор пояснює, що порівняно запізніле дозрівання фолікулів яєчників у жінок призводить до значного збільшення розмірів мозку в період дитинства. В результаті мозок дорослої людини досягає розміру в шість разів більшого, ніж зазвичай відповідає організму аналогічних розмірів.

Науковець пояснює: "Цей підхід, заснований на еволюційній динаміці, сприяє кращому дослідженню, показуючи, що збільшення мозку гомінідів відбувається в межах моделі через вибірковий тиск, який чиниться безпосередньо на кількість фолікулів, а не на розміри мозку".

Простіше кажучи, комп'ютерна модель Гонсалеса-Фореро розвіює уявлення про те, що наш надзвичайно місткий мозок є наслідком конкурентних еволюційних перегонів за досягнення високого інтелекту. Натомість він з'являється як допоміжний продукт нашої тривалої траєкторії сексуального розвитку.

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