Цифри підтверджують. Куріння сигарет справді спричиняє психічні захворювання

Дослідники знайшли підтвердження того, що ця шкідлива звичка насправді може призвести до розвитку психічних розладів.

Related video

Зв'язок між курінням цигарок і психічними захворюваннями добре відомий вже давно, але тепер учені замислилися над тим, чим саме викликаний цей зв'язок, пише Futurism.

У новому дослідженні вчені з данського Орхуського університету в Данії знайшли переконливі докази того, що куріння сигарет дійсно може призвести до розвитку психічних розладів. Під час аналізу вчені використовували дані гігантського британського біобанку — загалом було вивчено генетичні матеріали понад 350 000 осіб.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час дослідження провідний автор Даг Спід з колегами відстежили результати лікування людей, які приохотилися до куріння ще в підлітковому віці. Дослідники виявили, що їх часто не госпіталізували через психічні розлади, доки їм не виповнилося щонайменше 30 років. На перший погляд, учені виявили переконливі докази гіпотези про те, що куріння насправді може призвести до різних психічних розладів: від депресії до біполярного розладу.

Спід зазначив, що "цифри говорять самі за себе", а паління справді призводить до розвитку психічних захворювань, однак, за словами дослідника, це ще не вся правда. Дослідники також виявили, що більшість курців мали генетичні маркери, відомі як "гени, пов'язані з курінням". Тепер учені вважають, що ці гени насправді можуть визначити, хто з людей схильний до паління і хто може бути сприйнятливим до розвитку психічних захворювань у майбутньому.

Результати дослідження свідчать про те, що люди, які мали ці гени, але не мали самої шкідливої звички, з меншою ймовірністю наражалися на ризик розвитку психічних розладів, як порівняти з тими, хто носив гени й курив. Раніше вчені не зовсім розуміли цей зв'язок, проте в новому дослідженні вчені змогли показати, що ризик початку куріння призводить до збільшення ризику розвитку психічних розладів.

Автори дослідження зазначають, що потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти, як саме працює зв'язок між курінням і психічними розладами. У подальших дослідженнях учені планують зосередитися на пошуку біологічного механізму, який змушує куріння викликати ці захворювання.

За словами Сіда, проте з теорій передбачає, що нікотин пригнічує всмоктування нейромедіатора серотоніну в мозку. Інша теорія припускає, що куріння може викликати запалення в мозку, яке в довгостроковій перспективі пошкоджує частини мозку, що може призвести до різних розладів психіки.

Раніше Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на зменшення мозку: вчені повідомили тривожні результати.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.